Dopo Diego Godin, ormai pronto a vestire la maglia dell'Inter, il popolo dell'Atletico Madrid ringrazia e saluta anche Juanfran. Il trentaquattrenne difensore spagnolo, che aveva già lasciato intendere di essere arrivato in fondo alla sua ultima stagione con i "Colchoneros", ha infatti confermato il suo addio in una conferenza stampa organizzata al Wanda Metropolitano proprio per questo importante annuncio.

"Questi sono i miei ultimi giorni all'Atletico Madrid, ma spero di poter tornare presto perché questa è la mia casa – ha spiegato un commosso Juanfran – Sono stati anni meravigliosi, incredibili, i migliori della mia carriera. A trentaquattro anni è però arrivato il momento di salutarci. Qua all’Atletico c’è una magia incredibile e per me è un grande orgoglio pensare di essere una leggenda di un club grande come questo".

Il tweet di Diego Godin

"L’ultimo anno è stato fantastico, il migliore della mia carriera grazie alla conquista dell’Europa League – ha concluso Juanfran – Voglio salutare tutti quelli che sono stati con me in questi anni: la mia famiglia, gli allenatori, i compagni, Godin, Griezmann, Gabi: abbiamo realizzato qualcosa di incredibile in questo club. Qui lascio la mia anima e il mio cuore, spero di tornare presto".

Dopo quasi nove stagioni all'Atletico Madrid, Juanfran ha dunque deciso di lasciare il club e provare ad intraprendere una nuova avventura all'estero, da dove gli sarebbero già arrivate diverse offerte. Citato dal compagno e presente in sala durante la conferenza, anche Diego Godin ha voluto celebrare l'uscita di scena di Juanfran con un toccante messaggio postato sul suo profilo Twitter: "Compagno di mille battaglie e un fratello per la vita! Grazie per tutto quello che abbiamo vissuto insieme in questi anni. Ti voglio bene".