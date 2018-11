Mentre Jordi Alba è a Milano i ladri gli hanno svaligiato casa. Nella notte tra lunedì e martedì un gruppo di persone è penetrato nella casa del difensore spagnolo e ha svuotato la cassaforte presente nell’abitazione. Nessuna conseguenza, fortunatamente, per chi in quei delicatissimi momenti era in casa. Fonti della polizia hanno fatto sapere anche che il bottino dei ladri non è stato proprio strepitoso.

Il furto subito da Jordi Alba

La notizia è stata svelata dal quotidiano ‘La Vanguardia’ che ha parlato del furto avvenuto nell’abitazione di Jordi Alba, che era già volato verso Milano con il Barcellona per il match di Champions League con l’Inter. I suoi familiari non si sono accorti di nulla trovandosi al piano terra della villa al momento dell’irruzione. La cassaforte di famiglia è stata svaligiata dai ladri che dopo aver in modo furtivo e rapido visitato più di una stanza si sono dileguati con grande lestezza, successivamente hanno scoperto di non aver raccolto il bottino sperato.

Jordi Alba escluso dalla nazionale

Per Jordi Alba è un’altra cattiva notizia in un’annata fin qui contrassegnata dall’esclusione con la ‘Roja’. Con Luis Enrique ha vinto una Champions, due volte la Liga e diversi titoli, quando l’allenatore guidava il Barcellona, ma il terzino spagnolo con l’ex allenatore della Roma ha avuto sempre pessimi rapporti, i due non se le sono mandate a dire e così da quando Luis Enrique è stato nominato Commissario Tecnico Alba non ha più vestito la maglia della nazionale spagnola, sostituito in prevalenza dal difensore del Chelsea Marcos Alonso, quasi sempre ignorato dall’ex c.t. Lopetegui. Una scelta dettata solo da motivi personali, perché Jordi Alba con il Barcellona tra campionato e Champions ha disputato finora 14 partite, segnato 2 gol e servito 7 assist vincenti.