Le ultime notizie di calciomercato lasciano pochi dubbi sull'esito della trattativa João Cancelo-Juventus. A meno di clamorosi colpi di scena l'esterno portoghese diventerà un nuovo calciatore della squadra bianconera, che dopo aver chiuso per Perin e con il colpo Emre Can in canna, si prepara a far registrare la terza operazione in entrata del suo mercato. Accelerata decisiva nelle ultime ore tra gli emissari della Juventus e quelli del Valencia che sembra aver dato il via libera alla conclusione dell'affare che permetterà ai bianconeri di trovare un nuovo esterno destro giovane e molto promettente, con buona pace dell'Inter, il club in cui Cancelo si è ben disimpegnato in prestito nell'ultima annata.

Cancelo-Juventus, nelle ultime notizie di calciomercato c'è l'accordo con il Valencia

Nelle ultime ore la trattativa di calciomercato per João Cancelo ha fatto registrare un'accelerata decisiva per la Juventus. I dirigenti bianconeri hanno incontrato gli emissari del Valencia a Milano in un vero e proprio vertice di mercato. Nello stesso sono state messe le basi per l'operazione che, a meno di colpi di scena, potrebbe chiudersi in maniera definitiva nei prossimi giorni.

Le cifre dell'operazione di calciomercato che dovrebbe portare Cancelo alla Juventus

Il cartellino di João Cancelo dovrebbe costare alla Juventus 38 milioni di euro. Una cifra importante, che però i bianconeri hanno deciso di investire andando incontro alle richieste del Valencia che con questa cessione dovrebbe mettersi al sicuro, evitando sanzioni dall'Uefa per il Fair Play Finanziario. Per quanto riguarda invece l'ingaggio del giocatore, potrebbe essere di 3 milioni di euro con la possibilità di inserire anche dei bonus legati alle prestazioni. Restano da limare solo i dettagli relativi alle modalità del pagamento, anche se al momento la possibilità di un prestito con obbligo di riscatto, annunciata pochi giorni fa, sembra sfumata. La Juve potrebbe versare in colpo solo i 38 milioni richiesti.

Come giocherà la Juventus con Cancelo

Nelle 28 presenze accumulate in Italia con la maglia dell'Inter, Cancelo ha dimostrato di avere doti importanti. Un laterale che i nerazzurri avrebbero voluto riscattare, ma al quale hanno rinunciato per le richieste esose degli spagnoli. Allegri con lui potrà colmare la lacuna lasciata a destra dall'addio di Lichtsteiner, con un giocatore che ha caratteristiche molto diverse dall'altro terzino destro De Sciglio. Se quest'ultimo è più a suo agio in fase difensiva, il portoghese che sogna anche di tornare in nazionale è più abile in fase di spinta. Un aspetto molto gradito al mister della Juventus che potrebbe anche collocarlo tatticamente nelle vesti di esterno destro, anche alto.

Calciomercato Juventus, le ultime notizie di calciomercato sulle trattative

Oltre a Cancelo, il nome più caldo delle ultime ore nel calciomercato della Juventus è quello di Pjanic. Il Barcellona è pronto a tentare l'assalto al centrocampista bosniaco per il quale la Juventus fa muro. Nei prossimi giorni arriveranno novità importanti, anche se la società bianconera continua a tentare il pressing con il CSKA per Golovin sperando di abbassare il prezzo rispetto ai 25 milioni richiesti. Al momento nessun aggiornamento su Milinkovic-Savic, per il quale bisognerà aspettare la fine dei Mondiali, mentre sul fronte delle uscite restano caldi i nomi di Rugani e Sturaro richiestissimi in Premier (il primo potrebbe raggiungere Sarri al Chelsea)