Sembrava ci fosse stato l'affondo decisivo ma alla fine nulla sembra concretizzarsi: Miralem Pjanic resterà in bianconero, nessun passaggio al Barcellona che pur lo ha richiesto ufficialmente ai campioni d'Italia in carica. L'affare non si farà, Allegri si tiene stretto il centrocampista che era arrivato dalla Roma e che dovrebbe diventare un punto di riferimento in mediana del nuovo progetto nascente.

Il ‘no' al Barcellona e il rinnovo

Il tecnico bianconero ha ribadito l'importanza del bosniaco e la Juventus sembra aver recepito le volontà dell'allenatore confermando che non ci si muoverà dal ‘no' già spedito al club catalano. Anzi, per Pjanic è previsto anche un aumento di ingaggio e un prolungamento di contratto per mostrare in concreto le volontà societarie.

La nuova mediana bianconera, dunque, partirà da un giocatore che è già bianconero, Miralem Pjanic, bosniaco dalle gradi qualità tecniche e che tatticamente per Max Allegri può crescere ancora. E' lui al centro del progetto che vedrà comunque una rivoluzione a centrocampo, il punto nevralgico su cui la Juventus sta lavorando con maggior intensità.

Le altre trattative in mediana

Con un Pjanic nel motore, ci sarà l'innesto di Emre Can che oramai è ai dettagli per essere ufficializzato, altro giocatore richiesto e ottenuto dal tecnico che pur di rimanere alla Juventus ha rifiutato anche la corte del Real Madrid. Il tedesco ex Liverpool è atteso a Vinovo per le visite mediche nelle prossime ore e poi sarà subito a disposizione della Juventus.

Ma non ci sarà solamente Emre Can tra i volti nuovi che dovrebbero popolare il campo bianconero. Perché continua insistente la corte anche ad un altro big, Milinkovic-Savic la rivelazione dell'ultima Serie A con la maglia della Lazio adesso finito nel mirino delle grandi d'Europa. La trattativa con Lotito è avviata ma c'è lo scogli economico da superare con la Lazio che non vuole fare sconti a nessuno.

Infine, chi partirà: per un tedesco che arriva, probabilmente lascerà il bianconero un altro tedesco, Samir Khedira che ha concluso il suo ciclo con la Juventus. Al momento è impegnato al Mondiale con la maglia della Germania e tutto è in stand-by. Così come il colpo che tutti si aspettano, di Alekasndr Golovin il gioiellino del CSKA che con la nazionale russa ha già confermato di meritarsi una grande.