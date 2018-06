Quello di João Cancelo è il nome più caldo del momento nelle ultime notizie sul calciomercato della Juventus. La società bianconera sta accelerando i tempi per l'esterno portoghese del Valencia, reduce da un'ottima annata all'Inter in prestito che non gli è bastata per conquistare una convocazione ai Mondiali. Le novità dell'ultim'ora arrivano dalla Spagna e raccontano di un'intesa che potrebbe essere raggiunta a breve tra la Juve e i "Pipistrelli", per un'operazione che appare in discesa. Operazione che permetterebbe ad Allegri di colmare la lacuna in corsia, dopo l'addio di Lichtsteiner con un giocatore duttile, tecnico e di prospettiva.

Cancelo-Juventus, le ultime notizie di calciomercato sulla trattativa

La Juventus ha dunque deciso di rompere gli indugi e piazzare l'affondo per il laterale destro classe 1994. Secondo quanto riportato dai tabloid spagnoli e in particolare da Superdeport, a giocare a favore dei bianconeri è stato il Fair Play Finanziario, con il Valencia costretto a cedere il giocatore per fare cassa dal calciomercato entra il 30 giugno. Una situazione dunque che giova alla Juventus, che dopo la rinuncia dell'Inter al riscatto di Cancelo, è pronta ad assecondare le richieste della società spagnola.

Juventus, il possibile accordo con il Valencia per Cancelo e le cifre dell'operazione

João Cancelo è l'indiziato numero uno in casa Valencia per la cessione. Grazie a questa operazione infatti gli spagnoli eviterebbero le sanzioni del Fair Play Finanziario. L'operazione di calciomercato con la Juventus potrebbe chiudersi sulla base di circa 40 milioni di euro. C'è l'intesa sulla cifra tra i due club, con i bianconeri che alla fine hanno deciso di assecondare le richieste dei "pipistrelli" per la trattativa. L'ultimo ostacolo da superare è quello relativo alla modalità di pagamento, con la Juve che preferirebbe chiudere l'affare di mercato con un pagamento dilazionato, o magari un prestito oneroso con obbligo di riscatto, dopo aver visto sfumare la possibilità di inserire nella trattativa contropartite come Pjaca.

in foto: Foto Whoscored

Calciomercato Juventus, le ultime notizie sulla trattativa per Darmian

La possibile chiusura dell'operazione Cancelo non implica l'addio a Darmian sul mercato. La trattativa per l'esterno italiano con il Manchester United ha fatto registrare una brusca frenata nei giorni scorsi. Troppo alte le richieste dei Red Devils, che non sembrano intenzionati a scendere dai 25 milioni richiesti. Nei prossimi giorni i bianconeri sonderanno nuovamente il terreno con la speranza di un ammorbidimento, dopo che una prima offerta di 12 milioni è stata rispedita al mittente.