C'è un giocatore che sta facendo impazzire i tifosi juventini in questa prima parte dei Mondiali di Russia: è Aleksandr Golovin, centrocampista del CSKA Mosca che è finito nel mirino di Beppe Marotta. Non da adesso, ma da qualche mese a questa parte, il giovane talento moscovita è sul taccuino dei dirigenti bianconeri che lo stanno seguendo da tempo. Il problema è che l'ottimo debutto con assist e gol ai Mondiali ha attirato tutti gli occhi sul giocatore e potrebbe scatenarsi un'asta.

Golovin è un profilo perfetto per Madama: giovane, di talento, una scommessa in parte già vinta visto che in tempi non sospetti la Juventus è stata la prima ad interessarsene e a intraprendere i contatti opportuni con il giocatore e con il suo entourage. Tanto che adesso gode di un canale privilegiato che potrebbe far concludere l'affare.

18 milioni più bonus. Se tre indizi fanno una prova allora c'è da pensare seriamente che la trattativa è avviata su ottimi binari: innanzitutto c'è stato il rilancio decisivo della Juve per Aleksandr: la Juve ha messo sul piatto 18 milioni più bonus facilmente raggiungibili ed è vicina all’intesa totale con i russi.

Le parole del padre. Il secondo indizio sono le dichiarazioni di papà Sergei Golovin al tabloid russo Komsomolskaïa Pravda: "La Juve? L'unica difficoltà potrebbe essere la barriera linguistica. Ma lui è uno che comprende i discorsi legati al calcio e sarà presto parlerà inglese".

Victoria apre alla Juventus. Infine, il terzo indizio di queste ore che arriva direttamente da Victoria Lopyreva, affascinante ambasciatrice FIFA di Russia 2018: "Penso che sia pronto per questa esperienza. Per noi russi è una grande opportunità avere un giocatore in un campionato top come la Serie A. A Torino migliorerà e quindi la nostra Nazionale sarà ancora più forte, per questo sono felice che vada alla Juve"