Quale sarà la prossima squadra di James Rodriguez? Se lo chiedono molti tifosi del Real Madrid, dopo che il colombiano è tornato dal prestito al Bayern Monaco e dopo la conferma, da parte di Florentino Perez, del nuovo e imminente trasloco dell'attaccante. E proprio la figura del patron dei Blancos sarà decisiva per il destino del giocatore. Le ultime notizie rimbalzate dalla Spagna, raccontano della ‘pressione' del presidente madridista per spingere il classe '91 tra le braccia di Carlo Ancelotti.

L'indiscrezione rilanciata da ‘Chiringuito Tv', in merito alla presunta permanenza di James Rodriguez al Real Madrid, sarebbe infatti solo una strategia per scoraggiare l'inserimento dei ‘cugini' dell'Atletico. Come riportato da ‘AS' e dallo stesso entourage del giocatore, Florentino starebbe facendo di tutto per spostare l'ago della bilancia verso il Napoli: il tutto per la gioia del popolo partenopeo, che non vede l'ora di abbracciare il colombiano.

Jorge Mendes alleato del Napoli

La trattativa rimane dunque aperta, come aveva anche dichiarato Ancelotti, e lascia spiragli confortanti per il club campano. Ne è convinto anche De Laurentiis, che nei giorni scorsi avrebbe ricevuto ampie garanzie dal potente procuratore di James Rodriguez, Jorge Mendes, il quale avrebbe assicurato al numero uno azzurro l'arrivo in città del "bandido" qualora il Real Madrid decidesse davvero di cederlo.

Il tormentone estivo di mercato, nato sull'asse Madrid-Napoli, è così destinato a far parlare ancora per i prossimi giorni. La società campana ha già in mano l'accordo con il colombiano, che ha accettato di guadagnare 6 milioni di euro netti grazie ad un contratto pluriennale, e aspetta le prossime mosse di Florentino Perez: ad oggi ancora fermo sull'iniziale richiesta di cessione definitiva per 42 milioni di euro cash.