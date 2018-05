Continua a cancellare nomi dal suo primo elenco dei convocati per la Nazionale Roberto Mancini. Sabato scorso il nuovo c.t. aveva scelto trenta giocatori per le amichevoli in programma con Arabia Saudita, Francia e Olanda. Ma in questa settimana ben cinque giocatori hanno ammainato bandiera bianca e hanno dato forfait. Prima si sono auto-esclusi Emerson Palmieri del Chelsea e lo juventino Marchisio, oggi hanno salutato la compagnia Bernardeschi, Immobile e Zaza.

Già nella giornata di mercoledì la Federcalcio aveva preannunciato la rinuncia di Bernardeschi, che si è presentato a Coverciano dove i medici della Nazionale lo hanno visitato e confermato i problemi muscolari. Oggi hanno lasciato il ritiro anche altri due attaccanti Ciro Immobile e Simone Zaza, anche loro hanno accusato problemi muscolari e hanno lasciato la Nazionale per effettuare degli accertamenti.

Mancini resta così con venticinque giocatori, un numero comunque molto elevato anche se così il turnover per le tre gare in programma in otto giorni non sarà eccessivamente massiccio. Nel suo primo allenamento da tecnico della Nazionale, Mancini insieme al suo staff, che comprende anche gli ex calciatori Fausto Salsano e Angelo Gregucci, ha diviso il gruppo in due parti: uno impegnato in una sessione tecnico-tattica, l’altro in esercizi sul campo. Nel secondo gruppo con Bonucci, che sarà il capitano azzurro, Florenzi, Cristante e Insigne c’era anche Balotelli, ritornato dopo quattro anni in Nazionale.

Le cinque assenze e in particolar modo quella di Immobile, capocannoniere del campionato con Icardi, agevolano un po’ Mancini che, nel 4-3-3 o nel 4-2-3-1 con cui probabilmente manderà in campo nelle tre amichevoli l’Italia, ha in rosa due punte centrali: Balotelli e Belotti, che si alterneranno al centro dell’attacco.