Roberto Mancini incassa un altro forfait. Dopo Emerson Palmieri e Marchisio anche Federico Bernardeschi dice di no alla convocazione in Nazionale per via di un problema fisico. L’ampia rosa si restringe, ma restano comunque ben ventisette gli uomini a disposizione del nuovo c.t. per le tre amichevoli di Primavera con Arabia Saudita, Francia e Olanda.

Si aggregherà alla Nazionale Federico Bernardeschi, ma a Coverciano lo jveuntino ci rimarrà poco e dopo essere stato visitato dallo staff azzurro, saluterà i compagni e il nuovo tecnico e andrà via. Un problema muscolare mette fuori causa per le prime gare della gestione Mancini il ventiquattrenne di Carrara, che aveva recuperato a tempo di record dopo un serio problema al ginocchio, che comunque lo aveva tenuto fuori per due mesi. Probabilmente al suo posto Mancini non convocherà nessun altro. In avanti erano stati selezionati ben dieci giocatori e le possibilità di scelta restano ampissime per l’ex tecnico di Inter e Zenit.

Mancini esordirà in Nazionale lunedì prossimo in Svizzera, precisamente a San Gallo, dove l’Italia affronterà l’Arabia Saudita, una sfida inedita. Con i sauditi, guidati dall’argentino Pizzi, che si stanno preparando per il Mondiale. Sarà un bel tour de force quello del ‘Mancio’ che venerdì 1° giugno affronterà la Francia di Deschamps a Nizza e chiuderà il terzetto di amichevoli contro l’Olanda a Torino il 4 giugno.

Questi i 27 convocati di Mancini