Roberto Mancini lunedì ha firmato il contratto con la Figc ed è diventato ufficialmente il nuovo Commissario Tecnico della Nazionale, il giorno successivo è stato presentato ufficialmente e nella giornata di sabato ha diramato l’elenco dei convocati per la prima volta, trenta i giocatori selezionati, tante le novità, parecchi i ritorni. Tra le notizie c’è anche l’ufficializzazione di Bonucci capitano. Il difensore del Milan lo sarà nelle prime tre partite della nuova gestione, poi se tornerà Chiellini dovrà cedergli la fascia.

Secondo quanto riferito da ‘Sky Sport’, con l’addio ufficiale di Buffon, che ha dichiarato di non voler giocare nell’amichevole del prossimo 4 giugno contro l’Olanda, in programma a Torino nello stadio della Juventus, andava trovato ufficialmente un nuovo capitano. De Rossi, che come il portiere bianconero, aveva dato l’addio alla Juventus dopo la mancata qualificazione al Mondiale e non è stato convocato da Mancini, come Chiellini che dopo il playoff paventò l’addio, ma poi è tornato sui suoi passi e ha risposto alla chiamata di Di Biagio per le amichevoli di marzo, a cui successivamente diede forfait. Al momento il livornese è fuori per infortunio e ufficialmente il nuovo capitano sarà Leonardo Bonucci, che avendo giocato 77 partite in azzurro indosserà la fascia nelle amichevoli contro Arabia Saudita, Francia e Olanda.

I convocati di Mancini per le amichevoli dell’Italia