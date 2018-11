Evitata la retrocessione e fallito l'aggancio al primo posto nel girone di Nations League, l'Italia di Roberto Mancini torna in campo in Belgio per l'amichevole con gli Stati Uniti. Alla vigilia della sfida che si giocherà alla Luminus Arena di Genk, il commissario tecnico ha parlato alla stampa in occasione della consueta conferenza stampa della vigilia: "Per noi non sarà una passeggiata – ha esordito il ct azzurro – Spero di vedere un'Italia che cerchi ancora di avere sempre la palla, propositiva, focalizzata sull'attacco".

"Chi scenderà in campo? Qualcuno è un po' stanco e devo valutate nelle prossime ore. Se quelli che sono rimasti stanno tutti bene, la formazione sarà la stessa di sabato con alcuni innesti al posto di chi è andato a casa. In porta, però, questa volta ci andrà Sirigu. E' giusto che sia così, perché merita di giocare".

Il problema del gol

"Tonali? Sono curioso anche io di vedere i più giovani, ed è probabile che li vedremo – ha aggiunto il mister di Jesi – Sarà una chance per chi deve mettersi in mostra. Nei prossimi mesi arriverà il momento di fare delle scelte un po' più definitive, dunque mi aspetto risposte da chi deve ancora darmene". Tra questi anche Lasagna: destinato a partire dal primo minuto. "Abbiamo tre centravanti. Insieme a lui ci sono Pavoletti e Kean. Il più probabile è proprio Lasagna".

Al giocatore friulano il commissario tecnico chiederà quei gol che contro il Portogallo non sono arrivati: "I complimenti dei giocatori portoghesi dopo la partita di Milano ci hanno fatto piacere – ha concluso il "Mancio" – Certo, il gol è diventato un problema, perché se non segni non vinci. Però nelle ultime tre partite abbiamo avuto venti palle gol: è questione anche di sfortuna, deve girare un po' la ruota. L'importante è creare e giocare in attacco: i gol li sanno fare, li faranno".