Oltre agli infortuni di Immobile e Luis Alberto (stagione finita per lo spagnolo), Simone Inzaghi alla vigilia della delicata sfida di Crotone ha dovuto fare i conti anche con quello che è diventato il "caso De Vrij". Il difensore olandese a fine stagione lascerà la Lazio per trasferirsi all'Inter, con il contratto dell'operazione che è stato già depositato. Una situazione che ha alimentato non poche polemiche in casa capitolina, visto che la squadra di Inzaghi e quella di Spalletti sono in lizza per un posto in Champions e si affronteranno nell'ultima di Serie A, vero e proprio spareggio. Come il ds Tare, anche il mister biancoceleste però ha voluto spegnere le polemiche.

Caso De Vrij, depositato contratto con l'Inter e tifosi della Lazio arrabbiati

Pochi giorni fa è arrivata l'ufficialità sul futuro del forte centrale difensivo olandese. Quest'ultimo in scadenza di contratto si è legato all'Inter (che dunque lo ha acquistato a zero) per i prossimi 5 anni firmando un contratto da 3.8 milioni di euro a stagione. La documentazione è stata già depositata in Lega, per una situazione che ha alimentato numerose polemiche. In molti non hanno gradito le tempistiche della stessa, considerando che Inter e Lazio sembrano destinate a lottare fino all'ultimo minuto in Serie A per un posto in Champions. Decisiva potrebbe essere l'ultima giornata quando all'Olimpico gli uomini di Inzaghi ospiteranno proprio i nerazzurri di Spalletti.

De Vrij-Inter, tempistiche sbagliate per Inzaghi

Sulla vicenda è intervenuto nella conferenza stampa pre Crotone-Lazio Simone Inzaghi. L'allenatore della squadra capitolina ha voluto in qualche modo spegnere le polemiche. Pur puntando il dito contro le tempistiche dell'operazione De Vrij-Inter, Inzaghi ha focalizzato l'attenzione di tutto l'ambiente sul match contro i rossoblu in cui bisognerà necessariamente trovare i 3 punti: "Il contratto di de Vrij? Penso che per quanto riguarda il ragazzo era chiaro da diverso tempo, probabilmente si è sbagliata la tempistica ma non mi cambia niente. Sono concentrato sul Crotone e dovremo cercare di fare molto bene la partita di domani"

De Vrij in campo in Crotone-Lazio e Lazio-Inter

Cosa accadrà dunque nelle ultime due partite stagionali della Lazio, De Vrij sarà schierato o meno da Inzaghi? L'allenatore non ha dubbi e sottolinea la grande professionalità di un ragazzo che in biancoceleste è destinato a lasciare un segno indelebile: "Sono tranquillissimo perché so che tipo di ragazzo e professionista è. Sono sicuro che onorerà la maglia per rispetto dei tifosi, della società e soprattutto dei propri compagni con i quali è stato benissimo questi 3 anni".