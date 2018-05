Sono giorni di fuoco per la lotta Champions League: con la Roma che appare vicinissima al consolidamento del terzo posto, ecco che Lazio e Inter si giocheranno quest'ultimo posto per l'Europa che conta fino all'ultima giornata, quando ci sarà lo scontro diretto all'Olimpico. Nelle ultime ore, però, tiene banco un grande dubbio che riguarda Stefan de Vrij: il difensore olandese della Lazio l'anno prossimo giocherà quasi sicuramente con l'Inter ma sarà regolarmente in campo nelle ultime due gare della stagione biancoceleste e questo ha fatto storcere il naso a molti nell'ambiente capitolino, e non. La gara contro il Crotone di sabato pomeriggio e poi quella decisiva all'Olimpico proprio contro i nerazzurri potrebbero rappresentare un crocevia importante in vista della prossima stagione e l'accordo ormai raggiunto per il suo passaggio a parametro zero ai nerazzurri da luglio non è visto di buon occhio: molti vorrebbero che de Vrij non scendesse in campo in queste gare decisive ma il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, in una breve battuta concessa a Il Tempo ha dichiarato: "de Vrij gioca fino all’ultima partita, ci fidiamo di lui".

Situazione infortuni: Immobile corre verso l'Inter

Arrivano buone notizie dall'infermeria sul fronte Immobile, che potrebbe tornare contro l'Inter: questa mattina l'attaccante biancoceleste si è allenato in campo insieme al preparatore atletico Bianchini e ha lavoro differenziato con le scarpe da ginnastica che rispetto alle sedute in acqua va capire come si stia correndo verso un recupero prodigioso. Cresce l'ottimismo in casa Lazio per il bomber ma c'è pessimismo per quanto riguarda Luis Alberto: la prognosi dello spagnolo è di 15-20 giorni e i dati strumentali al momento non sono favorevoli. Dovrebbe essere messo in atto un piano di lavoro personalizzato per provare a recuperalo fino all'ultimo.