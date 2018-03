Un'indiscrezione di mercato che, in pochi minuti, è stata capace di catalizzare l'attenzione contemporaneamente in Spagna, Italia e in tutto il panorama calcistico internazionale. A sganciare la proverbiale bomba ci ha pensato Radio Onda Cero, rivelando l'accordo tra Dybala e l'Atletico Madrid: il gioiello della Juventus sarebbe già pronto a dire sì ai Colchoneros che però non avrebbero ancora raggiunto l'intesa con i bianconeri. A regalare alla vicenda i contorni del mistero, ecco però il dietrofront, con la smentita non dei rappresentati dei diretti interessati ma dei giornalisti stessi di Onda Cero, che hanno evidenziato che la notizia non è partita da loro.

Dybala e l'accordo con l'Atletico Madrid. La bomba di mercato della Spagna

Secondo dunque quanto riportato inizialmente da Radio Onda Cero, il fratello-agente del numero 10 della Juventus avrebbe trovato l'intesa totale con l'Atletico Madrid. Una situazione, fisiologica conseguenza dell'ormai celebre cena tra Dybala e il tecnico dei Colchoneros Simeone andata in scena pochi giorni fa in terra spagnola. I due infatti non avrebbero parlato di un potenziale futuro in comune al Psg, ma dell'inizio di un nuovo ciclo all'Atletico. Con la maglia biancorossa, Dybala sarebbe chiamato a raccogliere l'eredità di Griezmann dato ormai per partente, con il Barcellona come possibile destinazione.

Manca il sì della Juventus. Ecco le cifre richieste dai bianconeri per l'argentino

E proprio dall'operazione Griezmann l'Atletico potrebbe incassare 100 milioni di euro. Una somma che dovrebbe essere reinvestita per convincere la Juventus: se infatti il ds dei Colchoneros Berta ha trovato l'accordo totale con il calciatore, manca quello con la dirigenza bianconera. Nessuna apertura a sconti per il talento argentino da parte di Madama che vuole per lui una cifra compresa tra i 150 e i 200 milioni e la possibilità di ottenere come contropartita anche l'ex Fiorentina Savic. Dybala infatti potrebbe partire solo per un'offerta eccezionale, soprattutto dopo il rinnovo fino al 2022 con il club di corso Galileo Ferraris.

La smentita della stampa spagnola

Mentre l'indiscrezione di mercato si è ormai diffusa praticamente in tutta Europa e non solo, ecco però il colpo di scena. Nella notte, è arrivato il dietrofront dei media spagnoli che hanno voluto smentire la notizia, o quantomeno chiarire che la stessa non è partita da loro. Nel silenzio di Juventus, Atletico e Dybala, che non hanno confermato né smentito, ecco che il collega di Onda Cero José Ramòn de la Morena ha dichiarato: "Dybala-Atletico? Questa non è una notizia di Onda Cero, né di Antena3". Un vero e proprio giallo di mercato che potrebbe trovare la soluzione nei prossimi mesi. Per adesso l'attesa è tutta sulle dichiarazioni dei protagonisti dei rumours di mercato, per cercare di capire quanto ci sia di vero in quella che potrebbe essere la trattativa dell'estate.