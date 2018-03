Il viaggio a Madrid di Paulo Dybala ha infiammato il mercato. La mini-vacanza del numero 10 della Juventus ha alimentato nuovamente le voci relative al forte interesse del Real Madrid, prossimo avversario ai quarti di Champions, nei suoi confronti. Attenzione però, perché per la Joya bianconera potrebbe scatenarsi un derby tutto madrileno: anche l'Atletico Madrid è molto interessato al ragazzo, che nelle scorse ore avrebbe cenato con Diego Simeone.

Dybala a Madrid, le ultime notizie di mercato sull'argentino

Il ct dell'Argentina Sampaoli ha deciso di non convocare Dybala per le amichevoli con Italia e Spagna, concedendogli un po' di riposo in considerazione dell'infortunio muscolare da poco messo alle spalle. Ecco allora il viaggio a Madrid documentato sui social per l'argentino che ha pranzato con amici e con il fratello procuratore. Tabloid spagnoli impazziti e pronti a tornare alla carica con le indiscrezioni sul forte interesse del Real per Dybala, top player molto gradito a Florentino Perez.

Dybala a cena con Simeone, anche l'Atletico interessato alla stella della Juve

Tra i due litiganti, il terzo gode. Già perché se la Juventus sembra intenzionata a non mollare la presa sul giocatore che ha un contratto fino al 2022, e il Real potrebbe tornare alla carica con un'offerta superiore ai 100 milioni, ecco che anche l'Atletico Madrid potrebbe tentare l'assalto alla Joya. Galeotta, la cena a Madrid nel ristorante Kabuki in pieno centro tra Dybala e Simeone, l'allenatore suo connazionale, dei colchoneros. Secondo quanto riportato da Radio Marca, i due avrebbero cenato da soli. E chissà che l'oggetto della serata non sia stata anche un sondaggio del tecnico per un eventuale futuro all'Atletico del numero 10 bianconero.

in foto: Il confronto tra Dybala e Griezmann (foto Whoscored.com)

Perché l'Atletico Madrid vuole Dybala

L'interesse dell'Atletico Madrid nei confronti di Dybala potrebbe essere giustificato da una possibile cessione di Griezmann. Il francese nella prossima estate potrebbe lasciare i colchoneros, con Barcellona e United pronte a piazzare l'assalto di mercato da 100 milioni. Una cifra che potrebbe essere reinvestita su Dybala. Con lui Simeone avrebbe un calciatore, meno "punta" ma probabilmente più duttile e capace di giocare in tutti i ruoli a supporto dell'attacco. Numeri quasi simili per i due calciatori, con l'argentino che però dovrebbe calarsi nella realtà Atletico fatta di "garra", grinta e spirito di sacrificio. Una sfida intrigante per Dybala che ha dalla sua il fatto di avere due anni in meno del suo collega.