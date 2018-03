Dopo le parole di Allegri, non potevano mancare quelle del capitano e bandiera della Juventus Gigi Buffon. L'urna di Nyon ha emesso il suo verdetto per i bianconeri che nei quarti di finale di Champions affronteranno il Real Madrid, nel replay della finalissima della scorsa edizione. A Cardiff s'infransero i sogni della Vecchia Signora di tornare a vincere il trofeo più prestigioso del Vecchio Continente con un vero e proprio tracollo nella ripresa. Il passato è passato per Buffon, che con grande schiettezza ha commentato l'esito del sorteggio, e l'ennesima sfida Juve-Real.

La carica di Buffon per Juventus-Real Madrid

Buffon ha affidato i suoi pensieri a Twitter. Una foto relativa alla stretta di mano pre-partita di Cardiff con Sergio Ramos, capitano del Real Madrid e parole che hanno il sapore della carica per la Juventus e per tutto il popolo bianconero: "Alcune volte abbiamo vinto noi, altre volte abbiamo perso. La verità è che quando si perde con determinate squadre, composte da campioni simili, non hai i rimpianti e le frustrazioni che, di solito, accompagnano le sconfitte. Spero valga anche per loro! Vincano i più determinati!"

Juve, contro il Real si dovrà giocare come se non si avesse niente da perdere

Il portiere della Juventus che a fine stagione potrebbe anche decidere di dire addio al calcio giocato, pur essendo ovviamente consapevole del valore dell'avversario, ha comunque cercato di vedere il classico bicchiere mezzo pieno. Quando si giocano certe partite, contro una formazione come quella reduce da un eccezionale bis in Europa, si può paradossalmente scendere in campo con meno tensione, con la consapevolezza quasi di chi non ha niente da perdere. In sintesi, la Juve darà il massimo ma se il Real dovesse rivelarsi più forte allora non si potrà che riconoscerne i meriti senza appunto quelle che Buffon definisce "rimpianti e le frustrazioni".

I precedenti di Buffon contro il Real Madrid

Quello che è certo è che Buffon sa come si giocano certe partite, ed è quasi abituato a scendere in campo con il Real Madrid. 19 i precedenti complessivi tra le due formazioni, che in particolare nelle ultime stagioni hanno dato vita a quello che si può considerare come un grande classico del calcio internazionale. E' andata bene alla Juve di Buffon nelle semifinali del 2003 e negli ottavi del 2005, così come nel doppio confronto della stagione 2008/2009 anche se in quell'occasione tra i pali c'era Manninger e non Buffon. Recentemente le due squadre si sono incrociate nella Champions 2013/2014, con le merengues che hanno avuto la meglio, e nelle semifinali del 2014/2015 dove s'impose invece la Juve, prima della sfortunata finale di Cardiff della scorsa stagione.