Come un buon vino francese, Antoine Griezmann, più invecchia e più sembra migliorare. La Spagna è ai piedi del bomber classe 1991 dell'Atletico Madrid che nell'ultimo turno di campionato ha rifilato addirittura un poker di gol al Leganes, facendo sorridere anche il ct della nazionale francese Deschamps pronto a puntare sui di lui al centro del suo attacco ai Mondiali di Russia nella prossima estate. Se si considera poi la tripletta rifilata pochi giorni fa al Siviglia di Montella, sono addirittura 7 le reti segnate in due match da "Le Petit Diable", con il traguardo dei 100 gol superato e un rinnovato interesse di mercato delle pretendenti United e Barcellona.

Griezmann show contro il Leganes, 4 gol da attaccante di razza.

Contro il Leganes è andato in scena il Griezmann show. 4 reti da bomber completo, per il francese rivelatosi un'ira di Dio per la difesa avversaria. L'incrocio dei pali colpito su punizione in avvio è stato solo il preludio della serata magica del francese: prima una rete da centravanti di razza, poi una traiettoria perfetta e velenosa su calcio piazzato e nella ripresa un colpo di testa e una deviazione vincente su assist di Diego Costa. Insomma Griezmann ha mostrato tutto il suo bagaglio tecnico in 90′. 48 i palloni toccati dal ragazzo che il prossimo 21 marzo spegnerà 27 candeline sulla torta, stazionando soprattutto sulla trequarti e lavorando anche tanti palloni sporchi.

7 gol in due partite, superati i 100 gol nella Liga.

E i numeri diventano ancor più impressionanti se si considera che nella sfida di domenica scorsa in casa del Siviglia di Montella, il francese è andato a segno 3 volte. 7 gol in due partite per Griezmann che ha raggiunto quota 103 gol complessivi con l'Atletico Madrid nella Liga (15 quelli stagionali). Superato il Kun Aguero, nel mirino c'è il compagno Fernando Torres a quota 124 marcature. Difficile invece raggiungere il recordman Aragones a quota 170, anche perché a fine stagione "le petit diable" potrebbe salutare i Colchoneros.

in foto: Numeri, rendimento e collocazione tattica di Griezmann (foto whoscored.com)

Quanto vale Griezmann sul mercato.

Il Manchester United, il club che per primo si è mosso per il giocatore, e il Barcellona sono le principali pretendenti per Griezmann. Ma quanto vale realmente il bomber francese? Si parte senza dubbio da una quotazione di 100 milioni. A tanto infatti ammonterebbe la sua clausola di rescissione, rimasta invariata in occasione dell'ultimo rinnovo contrattuale fino al 2022. Una cifra importante (che il giocatore potrebbe decidere di ritoccare assecondando la volontà dei madrileni di incassare una cifra maggiore), ma alla portata dei Red Devils e dei catalani, e che potrebbe rivelarsi inferiore rispetto a quella degli altri top bomber che potrebbero cambiare maglia nel prossimo calciomercato come Icardi (se la clausola dovesse essere portata da 100 a 200 milioni di euro) e Kane per il quale si è parlato di 250 milioni di euro.

Perché Griezmann potrebbe essere un affare più di Icardi e Kane.

Oltre alle cifre che dunque potrebbero essere inferiori, l'acquisto di un top player come Griezmann potrebbe rivelarsi più vantaggioso rispetto a quello di Icardi e Kane, nel mirino di altri top club, in primis il Real Madrid. Prima di tutto per un discorso tattico: il francese ha nelle sue corde la possibilità di giocare sia come punta centrale, che come seconda punta spostandosi all'occorrenza anche sull'esterno. Grande duttilità e intelligenza tattica per l'ex Real Sociedad che lavora tantissimo per la squadra. D'altronde se non fosse così un calciatore con le sue doti tecniche non potrebbe giocare in una squadra come l'Atletico che fa della corsa e del sacrificio i suoi punti di forza. Rispetto all'argentino dell'Inter c'è poi anche un'esperienza internazionale notevole, accumulata con l'Atletico di cui è diventato il miglior marcatore nella Champions.