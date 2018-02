Mentre il suo ex Milan, letteralmente rigenerato dalla cura Gattuso, giocava e vinceva a Roma, il Siviglia di Vincenzo Montella crollava in casa contro l'Atletico Madrid. Un 2-5 pesantissimo per gli uomini dell'ex aeroplanino finito sulla graticola in Spagna: attacchi pesantissimi dalla stampa, e valutazioni in corso da parte della dirigenza del Siviglia che starebbe pensando anche ad un esonero dell'allenatore.

Perdere contro l'Atletico secondo in classifica e pronto a riscattarsi dopo l'eliminazione in Copa del Rey ci sta, ma il 2-5 casalingo è un risultato troppo pesante. Ecco allora che la stampa ha pesantemente accusato Montella per la prestazione del Siviglia: se El Mundo ha titolato "Diego Costa tritura un Siviglia irriconoscibile", Marca ha puntato il dito contro i risultati ottenuti da Montella con un "Di manita in manita".

Perché Montella rischia l'esonero. Il rendimento del Siviglia sotto la sua gestione.

Il riferimento è ai gol subiti dalla formazione biancorossa. Il rendimento del Siviglia sotto la gestione di Montella è stato al di sotto delle aspettative. In 15 partite giocate, la squadra ha collezionato 8 vittorie (considerando anche le due contro il modesto Cadice in Copa del Rey), 3 pareggi (tra cui quello con lo United in Champions) e 4 sconfitte. 3 di queste sono arrivate con un passivo di 5 reti, al cospetto di Atletico, Eibar e Betis. Dall'allenatore italiano si aspettava molto di più per un Siviglia scivolato al 6° posto, superato dal Villarreal e con 4 punti sul Celta. Lecito dunque che la dirigenza valuti la sua posizione

Montella e le dichiarazioni non gradite alla stampa.

Non sono piaciute nemmeno le dichiarazioni dell'ex Milan subito dopo la sconfitta contro l'Atletico. Il mister non è apparso troppo dispiaciuto per il risultato e si è soffermato soprattutto sul primo tempo della sua formazione e sull'atteggiamento dei tifosi: "Abbiamo dei tifosi eccezionali. Sullo 0-3 ci hanno incitato. E' un pubblico che si diverte quando la squadra gioca e che capisce quando ci sono episodi che cambiano le partite. Complimenti ai tifosi che ci hanno dato una dimostrazione di affetto notevole nonostante le difficoltà. La squadra ha fatto mezz'ora ad alto livello, ma abbiamo fatto 2-3 errori clamorosi in disimpegno. Penso che la squadra comunque abbia dimostrato un certo orgoglio e si riprenderà presto".

La dirigenza del Siviglia valuta la posizione del tecnico.

Alla luce di queste situazioni dunque la dirigenza del Siviglia ha preso in seria considerazione l'ipotesi di un altro cambio della guardia in panchina. Secondo la stampa iberica, è tempo di valutazioni in casa andalusa, con la posizione del tecnico che è tutt'altro che stabile. Possibile fiducia a tempo fino a mercoledì quando Muriel e compagni scenderanno in campo a Malaga per il turno infrasettimanale. Una sconfitta potrebbe costare la panchina all'allenatore italiano