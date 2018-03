Paulo Dybala ha approfittato della mancata convocazione in nazionale per le amichevoli contro Italia e Spagna per godersi una mini-vacanza. Il suo soggiorno madrileno ha inevitabilmente alimentato numerose voci di mercato sul suo futuro, con la cena in solitaria con Simeone che ha di fatto aggiunto anche l'Atletico al tavolo delle pretendenti per la Joya, oltre al Real. E per strappare l'argentino alla Vecchia Signora, facendone il sostituto di Griezmann, destinato all'addio, i colchoneros potrebbero spingersi fino ad un'offerta di 120 milioni di euro.

L'Atletico Madrid fa sul serio per Dybala sul mercato

Secondo le ultime indiscrezioni riportate dalla stampa spagnola, e in particolare da Sport, l'Atletico fa sul serio per Dybala. Nella cena tra Simeone e la stella argentina della Juve, il Cholo avrebbe sondato il terreno per il ragazzo che al momento è uno dei calciatori più richiesti del mercato. A tal proposito c'è la volontà del club madrileno di tentare l'affondo nella prossima estate, piazzando un'offerta a cui sarebbe difficile dire di no.

Perché l'Atletico vuole Dybala

Le caratteristiche tattiche e tecniche di Dybala sono molto gradite a Simeone. L'allenatore argentino ha visto nel numero 10 della Juventus, il nome giusto per raccogliere l'eredità di Antoine Griezmann. Il francese nella prossima estate potrebbe lasciare il Wanda Metropolitano, in considerazione del forte interesse nei suoi confronti di Barcellona e Manchester United. Ecco allora che il più giovane argentino potrebbe avere le caratteristiche giuste per prendere il posto de "le petite diable", con la possibilità di garantire a Simeone, un profilo meno "punta" del francese ma con un potenziale anche maggiore che gli permetterebbe di giocare anche in una posizione di raccordo tra centrocampo e attacco.

Quanto offre l'Atletico alla Juve per Dybala

Pronta per la Juventus un'offerta a cui sarebbe difficile dire di no. 120 milioni di euro dall'Atletico Madrid per Dybala, secondo i tabloid iberici. Una somma importante che i colchoneros otterrebbero in parte dalla possibile cessione di Griezmann: dall'addio del francese arriverebbero 100 milioni, con un'aggiunta di 20 milioni nel tentativo di far breccia e tentare la dirigenza bianconera. Poi ci sarebbe da convincere il ragazzo con la possibilità di garantirgli un ingaggio superiore a quello attuale, di 7.5 milioni di euro.

in foto: Il confronto tra Dybala e Griezmann (foto Whoscored.com)

La valutazione di mercato di Dybala e la volontà della Juve

Quanto vale al momento Dybala? La Juventus in passato ha fatto spesso e volentieri trapelare la volontà di non trattare nemmeno l'argentino per cifre inferiori ai 100 milioni. Una cifra che il ragazzo classe 1993 ha dimostrato di valere. Molto dipenderà anche da quello che accadrà nella prossima estate: una mancata convocazione ai Mondiali potrebbe incidere sulla sua quotazione, così come una sua presenza in Russia, con tanto di buone prestazioni potrebbe far salire ulteriormente il prezzo del suo cartellino. La Juve aspetta alla finestra: i bianconeri ovviamente non sono intenzionati a privarsi del campione argentino, ma le cose potrebbero cambiare a fronte di un'offerta irrifiutabile che potrebbe essere convertita poi sul mercato in acquisti utili alla causa. Una situazione che in passato ha fatto la fortuna della Vecchia Signora.