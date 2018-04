L‘Inter parteciperà anche la prossima estate alla International Champions Cup. Il prestigioso torneo internazionale, che si svolge dal 2013, è organizzato da Relevent e riesce a mettere insieme i maggiori club europei e internazionali in diverse zone del mondo, creando una grande attenzione mediatica sull'avvio dell'anno calcistico. La squadra nerazzurra, vincitrice dell'edizione di Singapore del 2017, si presenterà al via di un torneo rinnovato nella forma e anche nella sostanza: 18 squadre partecipanti che si affronteranno in 27 partite da disputarsi in 22 città tra USA, Europa e Singapore a partire dal 20 luglio fino al 12 agosto. Il club nerazzurro sfiderà il Chelsea, il Siviglia e l’Atletico Madrid ma a questa manifestazione, diventata ormai un classico del calcio estivo, parteciperanno altre 3 squadre italiane, ovvero Milan, Juventus e Roma; che si divideranno tra Europa, Stati Uniti e Singapore per dare vita ad incontri emozionanti che anticiperanno la nuova stagione calcistica. un appuntamento prestigioso che spesso crea noie agli allenatori ma che, alla fine, nessuno vuole mai perdere.

Il regolamento della International Champions Cup 2018

Il torneo prevede che ogni squadra disputerà tre partite e andrà a comporre un'unica classifica secondo le seguenti regole:

3 punti in caso di vittoria nei tempi regolamentari (non sono previsti supplementari);

2 punti in caso di vittoria ai calci di rigore;

1 punto in caso di sconfitta ai calci di rigore

Il calendario della International Champions Cup 2018

Ecco il calendario degli impegni dei nerazzurri:

Mercoledì 1 Agosto: Chelsea F.C. vs. FC Internazionale – Gothenberg, Ullevi Stadium

Martedì 7 Agosto: FC Internazionale vs. Sevilla – Lecce, Stadio Via del Mare

Domenica 12 Agosto: Atlético de Madrid vs. FC Internazionale – Madrid, Wanda Metropolitano