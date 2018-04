Pochi mesi dopo il "fattaccio" del Bernabeu, la Juventus ritroverà il Real Madrid. Certo ci sarà un'atmosfera completamente diversa rispetto al match di Champions e molte prime donne delle due squadre probabilmente saranno ancora ai box, ma l'amichevole che metterà di fronte i bianconeri e le merengues nella prossima estate nell'ambito della International Champions Cup 2018, offrirà spunti interessanti. La società di Corso Galileo Ferraris in una nota ufficiale ha confermato la sua partecipazione alla prestigiosa kermesse amichevole, facendo il punto anche sugli avversari che saranno appunto Real Madrid, ma anche Bayern Monaco e Benfica.

La Juventus parteciperà alla International Champions Cup

Anche nella prossima estate dunque la Juventus prenderà parte a questo torneo amichevole che si disputa negli Stati Uniti e che permette di sostituire le classiche amichevoli estive. Dopo il successo delle ultime edizioni, oggi è stata presentata la competizione che prenderà il via a fine luglio e si chiuderà pochi giorni dopo. Un'occasione importante per la formazione bianconera per testare la condizione del gruppo reduce dalla preparazione estiva per la stagione 2018/2019.

in foto: Foto Twitter @juventusfc

Le avversarie della Juve nella International Champions Cup 2018, rivincita con il Real Madrid

E la Juventus affronterà 3 squadre di primissimo livello in altrettante amichevoli che sicuramente riempiranno gli stadi a stelle e strisce. La squadra di Allegri (che dovrebbe rimanere in panchina anche nella prossima annata, a meno di clamorosi colpi di scena) se la vedrà con il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Benfica. Suggestivo soprattutto l'incrocio con le merengues pochi mesi dopo la tanto chiacchierata partita di Champions in cui i bianconeri hanno sfiorato l'impresa e che ha fatto tanto discutere per l'arbitraggio di Oliver.

Le date delle partite della Juve nella International Champions Cup 2018

La Juventus farà il suo esordio nel torneo il 25 luglio contro il Bayern Monaco nella cornice del Lincoln Financial Field di Pennsylvania, in grado di ospitare quasi 70.000 spettatori. Il secondo match sarà quello contro il portoghesi del Benfica che si terrà sabato 28 luglio alla Red Bull Arena di Harrison, in New Jersey. Chiusura di lusso il 4 agosto a Washington per la rivincita contro il Real Madrid al FedEx Field di Washington