L'Inter abbraccia il portoghese Cedric Soares e aspetta novità da Sime Vrsaljko. Dopo aver chiuso per l'arrivo del terzino del Southampton, il club milanese è infatti in attesa di capire quale sarà il futuro del giocatore croato: attualmente ai box per i soliti problemi al ginocchio sinistro, già riscontrati durante il Mondiale in Russia. Le condizioni fisiche del giocatore croato, saranno infatti determinanti anche in vista della decisione finale dei nerazzurri in merito al riscatto da esercitare a fine stagione.

L'iniziale distorsione al legamento collaterale mediale e il successivo riacutizzarsi del dolore nello scorso settembre, hanno condizionato l'esperienza milanese di Vrsaljko e suggerito allo stesso di risolvere il problema con un'operazione al ginocchio sinistro: scelta che costringerebbe l'Inter a fare a meno di lui ancora per molti mesi. Ecco perché il club di Suning vorrebbe sedersi intorno ad un tavolo con la dirigenza dell'Atletico e ripensare all'accordo preso in estate.

Il saluto ai compagni di Vrsaljko

Davanti a questo scenario, il riscatto di Sime Vrsaljko (fissato a 17,5 milioni di euro) pare dunque improponibile per la società milanese, che avrebbe comunque una proposta da fare ai Colchoneros. L'idea di Ausilio e Marotta sarebbe infatti quella di chiedere uno sconto di 6,5 milioni di euro (quelli già versati per il prestito oneroso) e tenere a libro paga fino a fine stagione il giocatore.

In attesa di un'eventuale intesa tra i due club, Sime Vrsaljko ha comunque già deciso di operarsi. Secondo il Corriere dello Sport, nelle scorse ore il croato avrebbe già salutato i compagni prima della partenza per Madrid, dove è atteso da un summit con la società spagnola dalla quale attende il via libera per l'operazione. L'ormai inevitabile intervento chirurgico, costringerebbe l'ex Sassuolo a rimanere lontano dai campi di gioco per un periodo di 6/8 mesi.