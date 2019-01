Diego Pablo Simeone ha aperto in più di un'occasione alla possibilità di tornare all'Inter da allenatore. Una prospettiva che però non si concretizzerà a breve, anzi. La stampa spagnola infatti ha parlato del possibile e ulteriore rinnovo del contratto del Cholo con l'Atletico Madrid. I Colchoneros, prossimi avversari della Juventus agli ottavi di Champions infatti vogliono che il matrimonio con il mister argentino duri a lungo, fino al 2022.

Diego Simeone, nelle ultime notizie di calciomercato il rinnovo con l'Atletico Madrid

Le ultime notizie di calciomercato provenienti dalla Spagna, riguardano il futuro di Diego Pablo Simeone. L'Atletico Madrid e il tecnico argentino hanno cominciato a gettare le basi per l'ennesimo rinnovo contrattuale. Attualmente vincolato ai Colchoneros fino al 2020, il "Cholo" potrebbe prolungare l'accordo per altre due stagioni. Secondo il sito del quotidiano madrileno "Marca" questa ipotesi saràil tema centrale dell'incontro in programma fra Natalia Simeone, sorella e agente del tecnico argentino, e Miguel Angel Gil Marin, consigliere delegato e massimo azionista dell'Atletico Madrid.

Quanto guadagna Diego Pablo Simeone all'Atletico Madrid

Destinato a proseguire il sodalizio vincente tra Diego Pablo Simeone e l'Atletico Madrid. L'argentino considerato un vero e proprio idolo dai tifosi colchoneros sulla panchina madrilena dal 2011 ad oggi ha vinto 7 titoli. Anche in questa annata il Cholo vuole provare a lottare fino in fondo per Liga e Champions. In Europa dovrà vedersela contro la Juventus di Max Allegri. E chissà che nel suo possibile rinnovo del contratto non rientri anche un ritocco dell'ingaggio già altissimo (guadagna 22 milioni di euro a stagione)

Simeone e l'apertura all'Inter per il futuro

L'Inter dunque può attendere. Diego Pablo Simeone ha sempre ribadito di essere intrigato dalla possibilità di tornare a Milano, in nerazzurro, questa volta da calciatore. Bisognerà però aspettare a lungo, con Spalletti che può dormire sonni tranquilli. D'altronde per il club milanese sarebbe impensabile mettere sul piatto un ingaggio alla portata di quello dell'Atletico (Spalletti percepisce 7.2 milioni di euro).