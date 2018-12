Diego Pablo Simeone è stato legato all'Inter più volte nel passato e negli ultimi giorni il suo nome è tornato a circolare in maniera abbastanza prepotente. Si sa che l'argentino è legato sentimentalmente al club nerazzurro e la panchina del club milanese è da sempre un suo obiettivo. Le parole rilasciate dal Cholo a Radio Anch'io lo Sport ha nuovamente aperto la pista Inter per l'attuale tecnico dell'Atletico Madrid visto che la risposta a una domanda sul suo possibile futuro nerazzurro è suonata come una chiara prenotazione: "Sicuramente succederà!". Non c'è nessuna data preciso perché Simeone ha ancora un anno di contratto ma "sono stato molto chiaro tante volte e non c'è bisogno di dire più niente…", ha continuato il Cholo che proprio con i Colchoneros sta trattando un rinnovo pluri-milionario. Per il momento non c'è nulla da aggiungere perché tutto resterà com'è: Simeone resterà il condottiero dell'Atletico e Luciano Spalletti quello dell'Inter ma il futuro sembra, apparentemente, scritto.

Simeone sfiderà la Juve agli ottavi di Champions

Intanto in un futuro molto più prossimo Simeone e l'Atletico Madrid sfideranno la Juventus negli ottavi di finale di Champions League per quella che sembra un gara da dove uscirà la favorita finale per la vittoria. Il Cholo ha parlato del sorteggio e della presenza di Cristiano Ronaldo tra le file della Vecchia Signora, calciatore che lui conosce bene visti i precedenti nei derby di Madrid: "Ha dato un passo in più alla Juve che è chiamata a fare una grandissima stagione". Infine il tecnico dell'Atletico Madrid non si nasconde e ammette che anche i Colchoneros vogliono essere al top in tutti i tornei per cercare di portare a casa qualche trofeo: "Sì, è vero: in Liga e in Champions abbiamo la voglia e il dovere di essere protagonisti".