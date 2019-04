Sta vivendo un momento di forma super Matias Vecino che ha già messo nel mirino la Juventus. Il centrocampista uruguaiano scalpita in vista del big match in programma sabato 27 aprile che vedrà la sua Inter impegnata contro i campioni d'Italia. Una sfida in cui sarà fondamentale vincere per avvicinarsi ulteriormente alla qualificazione alla prossima Champions League. Vecino è fiducioso in vista del derby d'Italia e non ha dubbi sul futuro dell'Inter che nella prossima stagione lotterà per lo scudetto.

Inter-Juventus, Vecino vuole chiudere il discorso Champions

Matias Vecino ai microfoni di Sky Sport, ha parlato della prossima super sfida Inter-Juventus. In vista della volata Champions, quella contro i bianconeri già appagati per la vittoria matematica dello scudetto è una partita da vincere a tutti i conti per i nerazzurri. Lo sa bene il centrocampista che nella scorsa annata, fu espulso nella fase iniziale della partita per un intervento duro su Mandzukic: "Inter-Juventus? Abbiamo la possibilità di chiudere il discorso Champions, anche perché le altre avranno scontri difficili in questo turno". Sarà un'occasione importante per l'Inter che vuole dimostrare di potersela giocare contro una squadra che deve essere considerata un riferimento: "Sarà una bella opportunità, è una partita sentita dall'ambiente. La Juve ha dimostrato più regolarità, deve essere un riferimento non solo per noi".

L'anno prossimo l'Inter lotterà per lo scudetto, parola di Vecino

Chiudere quanto prima il discorso relativo alla qualificazione alla prossima Champions, per poi iniziare a pianificare la prossima annata. Vecino è fiducioso e crede che l'Inter nel prossimo campionato potrà dare filo da torcere alla Juventus e lottare per lo scudetto, facendo un ulteriore step: "Dobbiamo provare ad avvicinarci al loro livello e competere per lo scudetto. Possiamo pensare di lottare per il titolo, ma conta il campo e dobbiamo dimostrare di essere all'altezza. Dobbiamo lavorare, il prossimo anno torneremo a lottare per lo scudetto, è un obiettivo del club, ma dirlo ora non ha senso".