Sarà un finale di stagione incandescente in Serie A grazie ad una lotta Champions ancora apertissima. Con la Juventus già matematicamente campione d'Italia e sicura del suo posto nella massima competizione continentale, sono 8 le formazioni che possono ancora potenzialmente giocarsi gli altri 3 posti nell'Europa che conta. Il Napoli è la squadra favorita con 67 punti (12 di vantaggio sulla quinta), con l'Inter che a sua volta può contare su 61 lunghezze . Alle loro spalle però è battaglia con Milan e Atalanta a quota 56 (in caso di arrivo a pari punti conterebbero gli scontri diretti che sorriderebbero ai rossoneri), Roma a 55, Torino 53, Lazio 52 e Samp 48.

Napoli e Inter ad un passo dalla Champions. Milan, vietato sbagliare

Il Napoli è la squadra che è più vicina alla matematica conquista della Champions in virtù di un vantaggio sulla quinta classificata di 12 punti, con 15 ancora a disposizione. Gli azzurri inoltre possono contare su un calendario favorevole, con l'unico scontro diretto alla penultima contro l'Inter. I nerazzurri dal canto loro affronteranno anche la Juventus già scudettata nel prossimo turno, con gli altri match contro la già retrocessa Chievo e Udinese ed Empoli impegnate nella lotta salvezza. Calendario non semplicissimo per il Milan che affronterà il Torino in trasferta nella prossima partita, e la Fiorentina, ospitando poi a San Siro 3 squadre a caccia di punti ovvero Bologna, Frosinone e Spal (anche se nelle ultime 2 giornate i giochi in zona retrocessione potrebbero essere già decisi).

Atalanta, Roma, Torino e Lazio, quanti scontri diretti nella corsa Champions

La Juventus avrà un ruolo fondamentale nella volata Champions visto che giocherà anche contro Atalanta, Roma, Torino e Sampdoria. La Dea di Gasperini che grazie al successo di Napoli ha agganciato il Milan oltre alla trasferta a Torino, giocherà in casa della Lazio, ospitando poi all'Olimpico Udinese, Genoa e Sassuolo. Calendario più alla portata per la Roma che oltre ai bianconeri affronterà Cagliari, Genoa, Sassuolo e Parma. Due gli scontri diretti alle porte per il Torino, che oltre al derby ospiterà Milan e Lazio, con la formazione di Inzaghi che affronterà altre due trasferte non semplici con Samp e Cagliari.

Il calendario della volata Champions

NAPOLI (2a POSIZIONE, 67 PUNTI)

34a giornata: FROSINONE

35a giornata: Cagliari

36a giornata: SPAL

37a giornata: Inter

38a giornata: BOLOGNA



34a giornata: Juventus

35a giornata: UDINESE

36a giornata: Chievo Verona

37a giornata: NAPOLI

38a giornata: Empoli



34a giornata: TORINO

35a giornata: Bologna

36a giornata: FIORENTINA

37a giornata: Frosinone

38a giornata: SPAL



34a giornata: Udinese

35a giornata: LAZIO

36a giornata: Genoa

37a giornata: JUVENTUS

38a giornata: Sassuolo



34a giornata: Cagliari

35a giornata: GENOA

36a giornata: Juventus

37a giornata: SASSUOLO

38a giornata: Parma



34a giornata: Milan

35a giornata: JUVENTUS

36a giornata: Sassuolo

37a giornata: EMPOLI

38a giornata: Lazio



34a giornata: SAMPDORIA

35a giornata: Atalanta

36a giornata: CAGLIARI

37a giornata: Bologna

38a giornata: TORINO



34a giornata: Lazio

35a giornata: PARMA

36a giornata: Empoli

37a giornata: CHIEVO

38a giornata: Juventus

* In maiuscolo le partite in trasferta