In casa Inter si lavora senza sosta sul calciomercato. Formalizzato l'affare Lisandro Lopez, per i nerazzurri sono ore decisive nella trattativa con il Barcellona per Rafinha. Pressing asfissiante degli uomini mercato nerazzurri che sperano di raggiungere l'accordo sulle cifre del prestito con diritto di riscatto del brasiliano che dal canto suo gradirebbe l'approdo nel capoluogo lombardo.

Lisandro Lopez, la presentazione ufficiale con l'Inter giovedì.

Tutto fatto per Lisandro Lopez che è già atterrato a Milano. Il difensore primo colpo del calciomercato invernale dell'Inter sarà presentato ufficialmente dall'Inter nella giornata di giovedì 18 gennaio. Il difensore, informa il club nerazzurro, "sarà protagonista di una live chat in diretta su Facebook e Inter TV per rispondere alle curiosità dei tifosi interisti. L'appuntamento è per le ore 14".

Inter, le ultime notizie di calciomercato su Rafinha.

Chiusa l'operazione per la difesa, per l'Inter è tempo di giocare l'all-in su Rafinha. Vertice fiume tra il club nerazzurro e il Barcellona per il jolly brasiliano, con l'obiettivo di trovare l'intesa totale. Il direttore sportivo Ausilio in terra catalana ha raggiunto un accordo di massima con i vertici catalani sulla base del prestito con diritto di riscatto. Quello che manca è invece il punto d'incontro sulle cifre: per Rafinha il Barça vuole 30 milioni, mentre l'Inter al momento ne offre 20. Decisiva potrebbe essere la posizione di Mazinho, l'ex Lecce papà e agente del calciatore che potrebbe spingere con i blaugrana per la cessione, alla luce della volontà del ragazzo di approdare in Serie A.

Rafinha convocato dal Barça, l'Inter tratta a oltranza.

Nel frattempo Valverde ha convocato Rafinha per la sfida di Copa del Rey contro l'Espanyol. Una situazione che non scoraggia comunque l'Inter che nella giornata di domani proseguirà nel suo assalto, trattando ad oltranza.

Il punto sulla trattativa per Ramires.

La priorità di calciomercato dell'Inter è ovviamente Rafinha, ma sullo sfondo resta caldo anche il nome del brasiliano Ramires. L'esperto calciatore ex Chelsea ha il via libera dello Jiangsu Suning e del suo tecnico Capello, ma il problema è legato all'ingaggio molto alto da dividere tra i due club. Decisivo potrebbe essere il viaggio in Italia dell'agente del giocatore, in attesa di ulteriori sviluppi da Barcellona

Le ultime sulle trattative in uscita del calciomercato dell'Inter.

E' un momento di stallo nel calciomercato in uscita dell'Inter. Su Pinamonti resta vivo il forte interesse del Sassuolo, oltre a quello di diversi club di Serie B. Per Icardi invece discorso rimandato a giugno, quando i nerazzurri dovranno fronteggiare l'offensiva del Real. Nel frattempo nella giornata odierna è uscito allo scoperto Joao Miranda, per smentire le indiscrezioni relative ad un possibile ritorno in patria. Impossibile al momento un approdo al Palmeiras o al Sao Paulo: "Il Sao Paulo è uno dei club in cui ho giocato e per il quale provo più affetto, ma sono un professionista: se un giorno dovessi tornare a giocare in Brasile, cosa che trovo molto difficile, potrei giocare in un'altra squadra, anche se la priorità sarà sempre São Paulo – le sue parole a Esporte Interativo – Palmeiras? Penso sia difficile, ho un contratto con l'Inter che cercherò di rispettare. Dal momento in cui ho un contratto, non posso parlare di un altro club: sarebbe una mancanza di rispetto"