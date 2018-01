L'Inter non si ferma sul calciomercato. Dopo aver formalizzato i colpi Lisandro Lopez e Rafinha, gli uomini mercato nerazzurri lavorano senza sosta sul doppio fronte degli affari in entrata e in uscita. La priorità è quella di assicurare a Spalletti un centrocampista, approfittando anche dell'addio di Joao Mario. Attenzione anche alle porte girevoli nel reparto offensivo con Eder che potrebbe salutare il capoluogo lombardo, e Sturridge obiettivo diventato sempre più concreto.

Inter, nelle ultime notizie di calciomercato un centrocampista.

Anche contro la Roma Luciano Spalletti non è stato soddisfatto della prova dei suoi mediani. Gagliardini sostituito in avvio di ripresa ha rimandato ancora una volta l'appuntamento con il salto di qualità e Brozovic non garantisce continuità in quel ruolo. Ecco allora che il tecnico ha chiesto un mediano forte e di caratura internazionale, oltre al jolly Rafinha. Potrebbe riaccendersi la trattativa per Ramires, anche se è al momento lo Jiangsu non sembra intenzionato a privarsene e l'ingaggio sembra un ostacolo insuperabile. Il nome delle ultime ore, come evidenziato da Tuttosport, è quello del figliol prodigo Kovacic che conosce bene l'ambiente. Zidane però considera il croato importante in chiave turnover. Ausilio è pronto a seguire altre piste e potrebbero esserci delle sorprese.

Mercato Inter, per l'attacco c'è Sturridge.

Partita inizialmente come una suggestione, quella per Sturridge è diventata una vera e propria trattativa. Il duttile attaccante in uscita dal Liverpool potrebbe garantire esperienza, velocità e doti tecniche a Spalletti soprattutto in caso di addio a Eder. Il problema è rappresentato dalle cifre dell'operazione: l'Inter spinge per il prestito con diritto di riscatto, anche alla luce dei tanti problemi fisici del ragazzo nelle ultime stagioni. Il Liverpool preferirebbe una cessione a titolo definitivo, ma aprirebbe alla soluzione a titolo temporaneo solo con riscatto fissato su cifre di poco inferiori ai 20 milioni.

Le ultime notizie sul calciomercato in uscita dell'Inter. Crystal Palace su Eder.

Nonostante il rinnovo fino al 2021 e il suo contributo sempre prezioso anche a gara in corso, potrebbe concludersi presto l'esperienza di Eder all'Inter. I nerazzurri potrebbero infatti aprire alla cessione dell'ex Samp con la prospettiva di incassare un discreto tesoretto di mercato. Il Crystal Palace ha inviato a Milano i suoi emissari per trattare l'acquisto del giocatore, come evidenziato da Sportmediaset, ma manca l'accordo: l'Inter chiede più di 10 milioni di euro, gli inglesi vogliono il prestito con diritto di riscatto. Le prossime ore saranno decisive.

Trattativa Joao Mario-West Ham.

E l'asse di calciomercato Italia-Inghilterra per l'Inter è caldo anche per un altro giocatore ovvero Joao Mario. Dopo i tanti rifiuti il portoghese ha aperto alla prospettiva di un approdo in Premier League al West Ham. Ora però bisognerà procedere nella trattativa, che potrebbe chiudersi con la formula del prestito con diritto di riscatto, con gli Hammers pronti a pagare lo stipendio del nazionale portoghese.