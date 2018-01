Continua il monitoraggio sul mercato dell'Inter: dopo gli arrivi di Lisandro Lopez e Rafinha, la squadra nerazzurra ora è alla ricerca di un attaccante che possa essere un ricambio adeguato di Mauro Icardi e una spalla nel caso il club di Luciano Spalletti dovesse essere costretta a rincorrere.

Il nome nuovo per la Beneamata è quello di Daniel Sturridge, attaccante britannico, finito ormai ai margini nel Liverpool di Jurgen Klopp: con Eder che vorrebbe cambiare aria l’Inter è alla ricerca una punta esperta ed affidabile come il classe 1989 nato a Birmingham.

Sturridge è l'uomo giusto per l'attacco nerazzurro?

Il dubbio più grande sull'operazione Sturridge riguarda la tenuta fisica e la continuità del calciatore che da quattro anni a questa parte ha saltato 66 gare su 152 per problemi di natura fisica: si tratta del 43% degli incontri possibili. Di conseguenza anche i goal segnati dalla stagione 2014-2015 ad oggi sono ‘pochini': nelle ultime quattro campagne calcistiche il britannico ha realizzato in tutto 17 reti, una meno di quelle segnate da Mauro Icardi nella stagione attuale. Non proprio confortante.

Nonostante queste statistiche le qualità del calciatore sono indiscutibili visto che la media realizzativa di Sturridge è di tutto rispetto: 39 goal in 84 presenze in Premier League con la maglia dei Reds. Questo ragazzone di 1,88 m per 76 kg ha dimostrato di saper fare goal ed è uno di quegli attaccanti capace di cambiare la gara subentrando in corso: per questo l’Inter culla l’idea di poterlo portare a Milano fin da subito, perché uno dei problemi dei nerazzurri in questa prima parte di stagione è stato proprio questo.

in foto: La scheda di Daniel Sturridge. (transfermarkt.it)

Anche la Roma sonda la pista Sturridge.

Oltre all'Inter anche la Roma avrebbe chiesto informazioni su Sturridge. Il rischio di perdere Edin Dzeko ha portato la società giallorossa a guardassi intorno e, nel caso la trattativa per il centravanti bosniaco con il Chelsea vada in porto, può superare l'Inter nella corsa per l'attaccante britannico. Il Liverpool chiede circa due milioni e un diritto di riscatto fissato tra i 20 e i 30 milioni. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio.