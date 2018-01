Rafinha ha bisogno di un po' d'aiuto ma è un calciatore di grande qualità. Nainggolan? Un alieno. Luciano Spalletti si divide tra notizie di mercato, che vedono i nerazzurri all'opera per completare la rosa, e il campionato che alla ripresa propone lo scontro diretto con i giallorossi. Stasera c'è Inter-Roma, uno snodo cruciale nella corsa al podio che vale la qualificazione diretta alla prossima Champions League: a San Siro lago della bilancia per adesso è dalla parte del tecnico toscano, forte della vittoria ottenuta all'andata all'Olimpico, ma al cospetto di un avversario molto forte servirà la classica partita perfetta sì da spazzare via tutte le perplessità e i malumori scaturiti da prestazioni al di sotto delle attese prima della sosta. "La squadra ha lavorato benissimo, mi aspetto una buona gara", ha ammesso Spalletti ai microfoni di Premium Sport.

Tema caldo, le trattative. Lisandro Lopez è statopreso in prestito dal Benfica colmando quella lacuna nel reparto arretrato lamentata dallo stesso allenatore. A centrocampo Rafinha Alcântara, in arrivo dal Barcellona, è il secondo colpo battuto nelle ultime ore ma al ‘Meazza' per adesso sarà solo in tribuna.

Elemento di qualità, può essere impiegato come esterno offensivo, trequartista e centrocampista – ha chiarito Spalletti -. Sappiamo che non gioca da un po', dovranno essere i compagni di squadra a dargli una mano perché si inserisca subito.

All'orizzonte c'è Sturridge, l'attaccante/ala del Liverpool che – con la partenza di Gabigol e di Eder – può completare il mosaico anche nel reparto offensivo costituendo una valida alternativa a Icardi e nel tridente. Le parti si stanno avvicinando poco alla volta, la prossima settimana potrebbe essere decisiva al riguardo. Spalletti, però, dedica una riflessione anche a un calciatore che avrebbe portato volentieri a Milano: si tratta di Radja Nainggolan che entro il 31 gennaio potrebbe anche lasciare l'Italia e approdare in Cina (50 milioni è l'offerta del Guangzhou Evergrande di Cannavaro).