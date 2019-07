Dopo il summit di mercato di Nanchino, che ha visto presenti tutti i vertici della società nerazzurra e Antonio Conte, il presidente Steven Zhang ha messo un punto esclamativo sul futuro di Mauro Icardi. In un'intervista rilasciata in esclusiva al ‘Corriere della Sera', il numero uno del club ha infatti risposto alle voci di un possibile ripensamento del club e di un clamoroso reinserimento dell'argentino nella rosa nerazzurra.

"Nessun ripensamento – ha spiegato Zhang – Icardi è un grande giocatore, una brava persona e ha aiutato il club con molti gol in passato. Siamo sicuri che troveremo una buona soluzione per lui". Se c'era bisogno di una conferma sul destino dell'ex capitano, le parole del presidente hanno così scritto la parola fine sull'esperienza milanese del ventiseienne attaccante di Rosario.

La responsabilità e lo stadio condiviso

"L’Inter è un'attività piccola all'interno di Suning ma allo stesso tempo è una responsabilità enorme – ha poi aggiunto il presidente – È un club di football ma è anche un'anima e un marchio, a cui la gente dedica molte delle sue energie. Dopo questi due o tre anni di lavoro ora però si può vedere che siamo una società solida, un club, un team forte anche sul campo. Abbiamo un buon allenatore, buoni giocatori e la società ha il doppio delle persone che ci lavorano, una cosa che non si poteva immaginare fino a poco tempo fa".

Nella lunga intervista rilasciata al quotidiano milanese, Steven Zhang ha anche affrontato il tema San Siro: "Milan e Inter hanno condiviso lo stadio, ed economicamente parlando è stata una grande scelta in termini di costi e di utilizzo. La cosa funziona finanziariamente per i tifosi e dal punto di vista delle prospettive del marchio. Ecco perché non ci separiamo e lavoriamo insieme per il nuovo progetto. Ci servono condizioni sempre migliori per lo stadio e se non ci troveremo d’accordo penseremo a nuove possibilità. Ma al momento vogliamo stare insieme".