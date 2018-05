I tifosi ormai non si fanno più illusioni. Gli allenatori neanche. In un calcio comandato dai milioni, mai mettere la mano sul fuoco e giurare eterna fedeltà. In attesa di tornare a giocare in Europa, traguardo che ha conquistato negli ultimi novanta minuti di campionato, l'Inter è ancora in ansia per il futuro del suo capitano Mauro Icardi. Giocatore fondamentale per lo spogliatoio e per il disegno tattico di Luciano Spalletti, l'argentino continua ad essere infatti un obiettivo di mercato per diversi club.

Sull'argomento, ovviamente molto caldo dalle parti di Milano, è nuovamente intervenuto l'allenatore interista: "Mauro all'Inter sta bene e vuole rimanere, poi però ci sono dei club che se decidono di portarti via un giocatore possono farlo – ha spiegato Spalletti a Sky – Tu magari fino al giorno prima sei inflessibile, poi per forza vieni trascinato. E magari sei anche contento di andare con loro".

Un vero capitano

"Bisogna essere pronti a tutto, però per il momento non ci sono segnali né dubbi su quella che sia la volontà di Icardi", ha poi aggiunto l'allenatore toscano rimandando di fatto ogni indiscrezione di mercato al mittente. Dopo le parole di Wanda Nara, che un giorno dice che rimane e l'altro che è pronto a partire, ecco quelle di Luciano Spalletti: tecnico che ha avuto un peso specifico anche per la stagione del capitano nerazzurro.

"Il fatto che Icardi sia andato all'aeroporto a prendere Lautaro Martinez, la dice tutta sul rispetto che ha verso i suoi compagni – ha concluso il mister interista – E questo è il motivo per cui lui veste la fascia di capitano". Se il giovane bomber prelevato dal Racing Club de Avellaneda è visto come il futuro dell'Inter, Mauro Icardi è invece il presente della formazione nerazzurra. Per far si che possa continuare a segnare a San Siro, il club di Suning dovrà ora fare uno sforzo straordinario per cercare di trattenerlo. Fair Play Finanziario permettendo.