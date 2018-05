L'ago della bilancia del mercato nerazzurro è sempre Mauro Icardi. Il capitano dell'Inter, nonostante le parole della dirigenza milanese e le ultime dichiarazioni social della moglie/agente Wanda Nara, rimane il sogno "proibito" di alcuni grandi club europei. Tra questi anche il Chelsea di Roman Abramovich che, dopo l'ultimo campionato, pare intenzionato a rimettere mano al portafogli per rinforzare la squadra.

Come riportato da Cadena Ser, il club di Londra sarebbe pronto a fiondarsi sull'argentino con un'offerta suggestiva per la società milanese: Alvaro Morata più soldi (35-40 milioni di euro) per Icardi, sulla cui testa pende la scure della clausola rescissoria di 110 milioni di euro. Il futuro di Maurito verrà però svelato solo nelle prossime settimane, quando il nodo dell'eventuale rinnovo con l'Inter sarà definitivamente sciolto in un senso o nell'altro.

La Juventus alla finestra

Intenzionato a rientrare in Italia, dopo l'infelice parentesi a Londra, Alvaro Morata si è intanto già incontrato nei giorni scorsi con il dirigente della Juventus, Fabio Paratici, per parlare di un suo possibile ritorno a Torino. Il tutto si è svolto nel pieno centro di Milano: città che piace alla moglie Alice e che ora potrebbe accoglierlo grazie al presunto interessamento del Chelsea per Icardi.

La Juventus rimane alla finestra e attende novità. Nonostante le parole di Marotta ("Alvaro ha un grande ricordo, ma ad oggi il suo arrivo è utopia"), il profilo dell'attaccante di Madrid rimane comunque cerchiato in rosso sull'agenda dei responsabili bianconeri. Per dare il via alla clamorosa operazione di mercato, la vecchia signora sarà però costretta a cedere uno dei suoi pezzi pregiati del reparto offensivo. A far spazio a Morata potrebbe essere uno tra Mandzukic e Higuain.