Il futuro dell'Inter si chiama Lautaro Martinez. Il giovane attaccante argentino, che ha messo piede sul suolo italiano nelle scorse ore, è dunque arrivato a Milano ed è pronto a dare inizio alla sua esperienza italiana dopo l'esplosione in Argentina con il Racing Club. Accolto all'aeroporto della Malpensa da un buon numero di tifosi interisti, il ventenne di Bahía Blanca non ha rilasciato dichiarazioni limitandosi a firmare una maglia della sua ex squadra, lanciata da un tifoso presente allo scalo milanese.

La, rimasta però fuori dalle convocazioni mondiali del commissario tecnico Sampaoli, ha così vissuto la sua prima giornata milanese, che si chiusa con una cena in compagnia del dt del Racing Avellaneda Diego Milito e del ds dell'Inter Piero Ausilio. Nelle prossime ore, dopo le visite mediche e la firma, verrà organizzata una conferenza stampa dove il giocatore potrà parlare e raccontare le sue prime sensazioni dopo lo sbarco in Italia.

La scelta di Martinez

Considerato l'erede di Higuain e Auguero, Lautaro Martinez ha voluto a tutti i costi vestire la maglia dell'Inter. La decisione di arrivare subito a Milano, e di non prendere in considerazione un eventuale prestito in qualche altra squadra, pare sia stata presa proprio dal giovane attaccante classe 1997. Secondo la "Gazzetta dello Sport", prima della conferenza stampa, Martinez dovrebbe incontrare alcuni dirigenti in sede: tra cui il vicepresidente Javier Zanetti. Tra le indiscrezione filtrate dalla Pinetina, c'è anche quella relativa alla maglia che vestirà il giocatore dell'Albiceleste: quella con il numero 10 sulla schiena.

A spendere buone parole per il suo acquisto, è stato anche Luciano Spalletti nell'incontro con i giornalisti delle scorse ore: "Martinez l'ho visto solo in cassetta, ma chi lo conosce è gente di cui ci si può fidare – ha spiegato il tecnico – E' un calciatore forte, importantissimo in prospettiva. È chiaro che ci sono dei passaggi da fare dove conteranno le sue reazioni, ma ci siamo informati bene da un punto di vista tecnico e fisico".