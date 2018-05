L'aria di casa ha fatto bene a Gabigol. Il centravanti di proprietà dell'Inter e protagonista in nerazzurro di un vero e proprio flop, sembra essersi ritrovato al Santos ovvero il club in cui si è messo in mostra sul palcoscenico calcistico brasiliano. Se il prestito al Benfica è finito male, con pochissime gioie e tante delusione, quello nella squadra dello Stato di San Paolo ha prodotto i suoi frutti con il calciatore che ad aprile è stato anche inserito nell'undici virtuale dei migliori giocatori del torneo. Ora è lecito chiedersi quale sarà il futuro del ragazzo classe 1996 e se, a fronte di altre prestazioni incoraggianti ci saranno i margini in futuro di un ritorno all'Inter. La sua volontà è chiarissima.

Gabigol e l'esperienza bis al Santos

In un'intervista a Fcinternews.it, Gabigol è tornato a parlare di quella che è a tutti gli effetti una seconda vita professionale al Santos. Con la casacca dei bianconeri del Brasile, il centravanti sta sfruttando anche l'esperienza maturata sui campi di calcio italiani e portoghesi: "Penso di aver imparato tanto in Europa, adesso sto giocando con continuità, sento la fiducia del club e cerco di dare il meglio".

in foto: Foto https://www.instagram.com/gabigol/?hl=it

Gabigol vuole tornare all'Inter. Il messaggio ai tifosi nerazzurri

Nessun dubbio sul futuro per il campione olimpico brasiliano. C'è la volontà di tornare all'Inter per prendersi una bella rivincita e dimostrare tutto il suo valore. A tal proposito non manca anche un messaggio ai tifosi nerazzurri che lo hanno sempre sostenuto anche nei tanti momenti difficili della sua parentesi milanese: "A Milano ho vissuto un periodo di apprendimento e crescita. In campo e a livello personale. Ho imparato molto giocando per i colori nerazzurri e mi capita di vedere ancora le partite. Se ho voglia di tornare e di prendermi una rivincita? Sì, ce l’ho. Mi piace l’affetto dei tifosi interisti e voglio ringraziarli per tutto quello che mi hanno trasmesso. Mi piacerebbe tornare, ma questo si capirà in futuro. Agli interisti dico forza Inter. Spero che siano sempre felici al fianco di questo club e voglio ringraziarli ancora per tutto il sostegno che mi hanno dato".

Gabigol, il futuro all'Inter è un'incognita di mercato

Quello che è certo è che Gabigol dovrebbe rimanere in prestito al Santos fino a fine anno. E poi quale sarà il futuro dell'attaccante brasiliano? Il suo contratto, in scadenza nel 2021, parla chiaro, ma al momento le chance di un ritorno all'Inter sembrano minime a meno di clamorosi exploit oltre ogni aspettativa. Comunque la società nerazzurra non può che essere molto felice per le prestazioni di Gabigol, con la speranza in caso di una sua cessione di incassare una cifra non molto inferiore ai 30 milioni investiti per il suo acquisto