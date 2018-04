Fuoco di paglia o talento ritrovato? Solo il tempo darà risposte a questo dubbio, nel frattempo Gabigol in Brasile ha ripreso a segnare, e può esultare anche per un importante riconoscimento. Dopo le 4 rete realizzate in 6 presenze nel Campionato Paulistao con la maglia del Santos, il centravanti classe 1996 è stato inserito nel miglior undici del torneo, dove è in compagnia di un altro ex interista ovvero Felipe Melo.

Gabigol torna a segnare in Brasile, l'Inter sorride

Da quando è tornato in prestito al Santos, dopo il flop all'Inter (una rete in 183′) e al Benfica (una rete in 5 presenze), Gabigol sembra aver ritrovato il feeling con il gol. I 4 gol segnati in altrettante partite hanno riacceso i riflettori sul ragazzo, al quale l'aria brasiliana ha fatto bene. E l'Inter non può che sorridere, in vista della prossima estate. L'attaccante infatti potrebbe essere rivenduto per una cifra più vicina ai 30 milioni investiti dal club nerazzurro per acquistarlo a titolo definitivo proprio dal Santos.

in foto: Gabigol su Instagram festeggia per il riconoscimento ricevuto

Gabigol inserito nell'undici ideale del Campionato Paulista

E a conferma della bontà delle prestazioni del centravanti ecco che è arrivato per lui l'importante riconoscimento del Campionato Paulista. Gabigol è stato inserito nell'undici virtuale composto dai migliori calciatori del torneo. Il suo nome rientra tra i top bomber con quelli di Dudu e Borja del Palmeiras. A fare compagnia al campione olimpico anche un'altra vecchia conoscenza nerazzurra, il brasiliano Felipe Melo attualmente al Palmeiras.

Un biondo Gabigol festeggia su Instagram

Per celebrare il riconoscimento ottenuto Gabigol ha utilizzato i social e in particolare Instagram. In una delle sue stories, l'attaccante che ha ostentato un nuovo look biondo, si è messo in posa con il trofeo con una dedica speciale che sicuramente renderà ulteriormente felice tutto l'ambiente Santos.: "Grazie Signore per questo premio, da dividere con i miei compagni e tutti i tifosi del Santos”