Gabriel Barbosa è tornato ad essere una macchina da gol. Con il Santos, ovviamente, il club in cui è cresciuto ed esploso e in cui è tornato a giocare dopo le rocambolesche avventure all'Inter prima e al Benfica poi. Oggi, è per tutti Gabigol di nome e di fatto e l'ultima rete siglata con il club verdeoro è di quelle che possono far dire serenamente che il peggio è passato.

Nessun colpo d'artista, dribbling o bellezza balistica: Gabriel Barbosa ha segnato con l'anca dopo un fortuito rinvio corto del portiere avversario, con la palla che è finita mestamente a rete, poi ribadita, oltre la linea, dallo stesso attaccante del Santos. Per la gioia personale e dei propri tifosi che hanno riabbracciato un campione che sembrava perduto.

Il ritorno di Gabigol.

L'attaccante classe '96, ancora di proprietà nerazzurra, ha cominciato a segnare senza sosta: quattro gol in quattro partite, l'ultimo nel 2-0 rifilato al Santo André nel match valido per la nona giornata del campionato Paulista, grazie ad un tocco di anca cvhe ha permesso di arrotondare il successo.

Anche l'Inter esulta ai gol del brasiliano.

E davanti a certe prestazioni e numeri, il Santos sta pensando seriamente di mettersi attorno ad un tavolo e parlare a fine stagione con l'Inter, altra diretta interessata al recupero del campione brasiliano su cui aveva investito tantissimo e dal quale è stata calcisticamente tradita. Il desiderio di entrambe le parti non è certo ricucire lo strappo ma è separarsi trovando un accordo che soddisfi tutti.

L'Inter sa che deve monetizzare e solo permettendo a Gabigol di ritrovarsi, ciò è possibile. Il club vuole rientrare almeno in parte dei 30 milioni di euro spesi per acquistarlo dal Santos nell'estate del 2016 e nello stesso tempo il giocatore vuole rilanciarsi definitivamente per poi magari tentare una nuova esperienza in Europa.

Un gol con l'Inter e un gol col Benfica.

Anche se l'idea di fondo è di rimanere laddove tutto è più rosa. In Italia Gabigol ha trovato solo una volta, contro il Bologna, la via della rete nei 183 minuti collezionati in 10 presenze. Un bottino più che misero che è rimasto tale e quale anche in Portogallo, dove ha fatto tappa in prestito con la maglia del Benfica segnando 1 gol e collezionando 5 gettoni.