Nessuno si sarebbe aspettato l'ottimo inizio di stagione di Matteo Politano con l'Inter e adesso viene riconosciuto anche al di fuori dei confini italiani. L'UEFA, sul suo profilo ufficiale di Twitter, ha affermato che l’esterno d’attacco nerazzurro è stato uno dei più grandi affari di mercato dell'estate 2018. L’ex calciatore del Sassuolo, che qualche giorno fa ha realizzato la sua prima rete con la maglia dell’Italia nell'amichevole contro gli Stati Uniti, viene considerato fra i quattro acquisti più positivi dell’anno in compagnia di Xherdan Shaqiri del Liverpool, Dusan Tadic dell’Ajax e Rodri dell’Atletico Madrid.

Con l'Inter ha raccolto 16 presenze condite da due reti e due assist mentre con la maglia azzurra a Genk Politano ha messo a referto la sua seconda presenza: il debutto era avvenuto alla prima di Roberto Mancini come commissario tecnico, contro l'Arabia Saudita lo scorso maggio.

Nel corso della conferenza stampa alla vigilia della sfida con il Frosinone, Luciano Spalletti si è soffermato sull’ottimo momento di forma di Matteo Politano, in goal con la Nazionale Italiana e autore di buone prestazioni con i nerazzurri:

Sorpreso da Politano? Me lo aspettavo così, anzi, credo che possa fare ancora meglio di quello che mi ha fatto vedere, di quello che abbiamo potuto valutare anche in Nazionale, dove è entrato dentro e ha evidenziato questa personalità, questa dote caratteriale di voler prendere la palla fra i piedi, di andare a puntare tutti gli avversari e di andare a creare sempre qualcosa di imprevisto. Poi è stato premiato perchè, con la partecipazione di Gagliardini, che gli ha dato una palla eccezionale, ha trovato questa deviazione fatta di qualità e di estro. Ha potenzialità di metterci ancora qualcosa in più a quello che già ci ha fatto vedere.