Staccata di due punti dal quarto posto della Lazio, l'Inter di Luciano Spalletti si gioca tutto nelle sfide contro il Sassuolo e contro i biancocelesti. Prima di pensare allo spareggio Champions League dell'ultima giornata, Icardi e compagni dovranno però cercare di superare l'ostacolo Sassuolo nell'ultima partita casalinga allo stadio Meazza. Davanti a settantamila spettatori, l'undici di Spalletti è dunque costretto a vincere e, possibilmente, a realizzare molti gol: utili per la classifica avulsa, in caso di arrivo a pari punti con le altre rivali per l'Europa che conta.

Il gol sarà un chiodo fisso anche per Mauro Icardi. Il capitano nerazzurro, che deve cercare di convincere il commissario tecnico Sampaoli a portarlo in Russia, è ad una rete dai suoi 100 centri con la maglia dell'Inter e a 4 lunghezze dal mito Bobo Vieri. Conquistare o meno uno degli slot per la prossima Champions, sarà dunque fondamentale per il futuro del club, per quello di alcuni giocatori e anche per lo stesso Spalletti che, nonostante sia apprezzato e abbia un contratto fino al 2019, potrebbe anch'egli essere travolto dalle critiche generate da un'eventuale mancata qualificazione.

Le scelte dei due allenatori

Per il tecnico di Certaldo, che ha parlato alla vigilia, quella contro i neroverdi emiliani sarà una semifinale: "E' una sfida che ci proietterà verso la finale che sarà Lazio-Inter, e che varrà un posto in Champions – ha spiegato il mister nerazzurro – Dobbiamo assolutamente vincere. Segnare tanti gol? Sono discorsi che non mi interessano, parlare di goleade è una mancanza di rispetto. Vogliamo vincere 1-0 per giocarci la finale con la Lazio".

Senza gli infortunati Miranda e Gagliardini, e con Cancelo, Candreva, Eder, Perisic e Ranocchia diffidati e dunque a rischio per il match dell'Olimpico, Spalletti schiererà il classico 4-2-3-1 con Candreva, Rafinha e Perisic alle spalle di Icardi. In casa Sassuolo, invece, spazio al 3-5-2 con la coppia Berardi-Politano in attacco. Iachini non potrà contare sullo squalificato Peluso e sugli indisponibili Lirola e Goldaniga.

Le probabili formazioni