Inter, San Siro è sempre pieno: il club nerazzurro è quinto in Europa per media spettatori

Grazie al ritorno in Champions League, la società di Suning ha migliorato il dato relativo alle presenze sulle tribune del Meazza con una media di 63.869 spettatori a partita. L’Inter è l’unica società italiana in questa speciale classifica, comandata dal Barcellona con l’affluenza record del Bernabeu: 77.506 tifosi per ogni gara.