Dopo il colpo Godin, praticamente chiuso, l'Inter prepara le prossime mosse di calciomercato. Il nome più caldo delle ultime ore è quello di Rodrigo De Paul, duttile attaccante argentino protagonista di un'ottima prima parte di stagione con l'Udinese, e nel mirino anche della Roma. La società nerazzurra è al lavoro per cercare di anticipare la concorrenza è assicurarsi De Paul per un'operazione che potrebbe essere formalizzata nella prossima estate di mercato.

Rodrigo De Paul-Inter, le ultime notizie di calciomercato

Rodrigo De Paul è il nome nuovo delle notizie di calciomercato dell'Inter. Dopo aver chiuso per Godin, la società nerazzurra è al lavoro per il duttile attaccante classe 1994 che in questa stagione ha collezionato 6 gol con l'Udinese, entrando nel giro della nazionale argentina. Prestazioni importanti per un ragazzo che sta confermando finalmente le aspettative riposte in lui e sembra pronto per il grande salto.

Inter, le cifre della trattativa De Paul

Secondo quanto riportato da Sky Sport, la volontà dell'Inter è quella di accelerare i tempi per cercare di trovare un accodo immediato con l'Udinese. Rodrigo De Paul per ora non si muoverà dal Friuli, ma i nerazzurri puntano sul suo acquisto a giugno quando la trattativa potrebbe dunque essere chiusa con successo. I bianconeri non sono disposti a fare sconti e per l'argentino chiedono una cifra compresa tra i 25 e i 30 milioni di euro. Una somma importante ma alla portata dell'Inter che potrebbe anche decidere di privarsi di un big in ottica Fair Play Finanziario.

L'Inter sfida la Roma sul mercato per De Paul

De Paul potrebbe rappresentare una pedina molto utile per l'Inter alla luce della sua capacità di giocare sia nelle vesti di esterno offensivo che di attaccante. Doti che hanno conquistato le attenzioni anche della Roma che già da settimane ha provato a sondare il terreno per il classe 1994 senza però raggiungere risultati concreti. Nei prossimi giorni potrebbero arrivare novità importanti, con Marotta che spera di piazzare presto il secondo colpo per la prossima estate.