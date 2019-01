C'è grande attenzione intorno a Rodrigo De Paul. Il jolly offensivo dell'Udinese è al centro di diversi rumors di mercato e, dopo le voci che riguardavano le milanesi, adesso anche la Roma lo sta studiando da vicino. Il numero 10 del club friulano è stato uno dei protagonisti del girone d'andata con 6 goal e 3 assist in 18 presenze tanto da essere inserito nell'elenco dei convocati del nuovo corso della selezione argentina diretto dal ct Lionel Scaloni. Secondo alcuni pare che Monchi se ne sia invaghito di De Paul nella gara tra i giallorossi e l'Udinese al Dacia Arena, quando decise la partita con una bellissima giocata su Santon e Juan Jesus, ma in realtà l'esperto dirigente spagnolo era interessato all'argentino da tempo, avendolo visto all'opera anche con la maglia del Valencia in Liga.

in foto: La scheda di Rodrigo De Paul. (transfermarkt.it)

Karsdorp verso il Feyenoord

Oltre alle operazioni in entrata potrebbero essere messe in atto delle uscite e il primo indiziato a lasciare Roma quest'inverno sembra essere Rick Karsdorp. Il terzino olandese si prepara a tornare al Feyenoord per se mesi e l’operazione pare essere ben avviata: i due club si sarebbero accordati un mese fa e si dovrebbe concludere nelle prossime ore, perché una delegazione olandese è sbarcata a Trigoria per definire il passaggio in prestito per i prossimi 6 mesi, ma, in realtà, si sta ancora discutendo sulle modalità. La Roma vorrebbe evitare di garantire agli interlocutori il diritto di riscatto, se non puntando su cifre molto elevate, al fine di evitare il rischio di minusvalenze e vorrebbe ottenere dei soldi come indennizzo per i prossimi sei mesi di contratto. Non sembra esserci accordo imminente ma è molto probabile che alla fine una soluzione si troverà.