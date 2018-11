Potrebbe essere il Milan la squadra regina del mercato invernale? Sembrerebbe di sì. Nelle ultime ore si è sempre più dilatata la voce sul possibile ritorno di Zlatan Ibrahimovic ma potrebbe non essere solo lui a vestire la maglia rossonera nella prossima sessione di mercato di gennaio. In attesa delle possibili sanzioni dell'UEFA, la società meneghina si sta muovendo molto per allacciare contatti con agenti di calciatore che potrebbero andare a rimpolpare la rosa di Gennaro Gattuso. Secondo quanto riportato da Sky Sport tra gli obiettivi dei rossoneri ci sarebbe Rodrigo De Paul, fantasista classe 1994 che sta facendo molto bene all'Udinese ed è stato convocato anche dall'Argentina.

Lunedì prossimo il Milan dovrebbe incontrare i nuovi agenti del numero 10 del club friulano, che è rappresentato dalla You First Sport, ovvero la stessa agenzia che cura anche gli interessi di Luis Alberto della Lazio; e proveranno a mettere le basi per una trattativa. L'ex calciatore del Racing piace da tempo anche all'Inter e questo interesse potrebbe trasformarsi in un vero e proprio derby di mercato. Con cinque goal e tre assist fin qui in Serie A, Rodrigo De Paul è uno dei pochi a salvarsi dal momento nero che sta vivendo l’Udinese e l’Argentina non è rimasta indifferente di fronte alle sue prestazioni, tanto che il DT Lionel Scaloni ha deciso di dargli fiducia e lo ha sempre inserito nella lista dei suoi convocati.

in foto: La scheda di Rodrigo De Paul. (transfermarkt.it)

van de Beek e Ben Yedder per giugno

In vista di giugno invece, sempre secondo Sky Sport, il Milan segue Donny van de Beek, centrocampista classe 1997 dell'Ajax. I rossoneri sarebbero anche sulle tracce di Ben Yedder, attaccante del Siviglia che ha già realizzato 10 goal in questa stagione.