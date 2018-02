L’Inter domenica scorsa ha ritrovato la vittoria, ha cancellato a livello di risultati due mesi negativi, e si è riportata al terzo posto. I nerazzurri hanno come obiettivo stagionale la qualificazione alla prossima Champions League e sono in linea con i progetti iniziali. I dirigenti dell’Inter si stanno già guardando attorno e hanno un piano ben definito per la squadra della prossima stagione. La squadra di Spalletti sarà più italiana e più giovane. Icardi potrebbe essere sacrificato, d’altronde il suo erede è già stato preso.

Lautaro Martinez già preso

L’Inter, che entro il 30 giugno deve rientrare di decine di milioni a causa del Fair Play finanziario dell’Uefa, ha bruciato la concorrenza e ha acquistato il ventenne attaccante Lautaro Martinez, preso dal Racing Avellaneda per 27 milioni di euro e che avrà un’altissima clausola rescissoria.

Quale sarà il futuro di Icardi

Tecnicamente Martinez sembra incompatibile con Icardi e per questo le possibilità di addio del bomber nelle ultime settimane sembrano molto più alte. L’eventuale cessione del capitano garantirebbe un centinaio di milioni al club di Suning. Se la cessione di Icardi si concretizzerà l’Inter risolverebbe i problemi con l’Uefa in modo definitivo e potrebbe acquistare quattro o cinque calciatori.

De Vrij l’obiettivo per la difesa

Da tempo Ausilio e Sabatini stanno lavorando con l’entourage di De Vrij, l’olandese non ha rinnovato il contratto con Lazio e sarà libero a costo zero in estate. La trattativa sembrava vicina alla conclusione, ma De Vrij piace tanto al Barcellona, che potrebbe offrirgli più soldi e anche migliori prospettive. Il laziale prenderebbe il posto di Miranda e affiancherebbe Skriniar, uno dei giocatori con il rendimento migliore di tutta la stagione, non solo tra quelli nerazzurri.

Verdi, Barella e Fofana i nomi per il centrocampo

Il centrocampo è il reparto che il prossimo anno dovrebbe cambiare di più, anche se Vecino e Borja Valero non si toccano, a differenza di Gagliardini, Brozovic e Candreva. Un obiettivo dichiarato è Nicolò Barella del Cagliari. Ausilio sarebbe già ben posizionato. Giulini ha fatto parte della società nerazzurra e i rapporti sono ottimi, ma valuta il suo giocatore 35 milioni di euro. L’Inter nella trattativa vorrebbe inserire almeno un paio di giovani della Primavera. Situazione un po’ diversa per Verdi, con cui l’accordo è stato già trovato da tempo, ma non è stato ancora intavolato il discorso con il Bologna. Sullo sfondo c’è anche il giocatore dell’Udinese Fofana, pallino di Spalletti.