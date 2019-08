Le ultime ore di trattative potrebbero regalare nuove sorprese per i tifosi dell'Inter. In attesa di capire come finirà con Alexis Sanchez e Mauro Icardi, quest'ultimo ormai sempre più separato in casa, la dirigenza nerazzurra è infatti al lavoro per portare alla Pinetina un nuovo campione. Le ultime notizie di mercato arrivano infatti da Roma, e per la precisione dal centro sportivo di Formello. Nel mirino di Marotta, Ausilio e degli altri dirigenti milanesi sarebbe infatti entrato Sergej Milinkovic-Savic.

Per convincere Claudio Lotito, che fino ad ora ha resistito a tutti gli attacchi per il suo centrocampista serbo, l'Inter è infatti pronta a mettere sul piatto un'interessante offerta che prevede anche l'inserimento di alcune contropartite tecniche di livello. Oltre ad una sostanziosa parte in denaro, la società nerazzurra sarebbe infatti intenzionata a proporre anche i cartellini di Roberto Gagliardini e Matteo Politano, o in alternativa a uno dei due anche quello di Joao Mario. Per Milinkovic-Savic, ci sarebbe invece pronto un ingaggio di circa 5 milioni a stagione per i prossimi 5 anni.

Una trattativa difficile

I nomi dei due giocatori, che in nerazzurro rischiano di trovare poco spazio, non avrebbero però colpito il vulcanico presidente della Lazio a cui piace invece il classe 2002 Sebastiano Esposito (incedibile per l'Inter) e che confida sempre di incassare una cifra vicina a quei cento milioni di euro già offerti in passato da Real Madrid e Manchester United. Le difficoltà dell'operazione nascono proprio dalla valutazione del patron biancoceleste, e dal poco tempo rimanente per poter operare sul mercato. In caso di cessione del suo "Sergente", il club biancoceleste dovrebbe infatti trovare un'alternativa valida al serbo da inserire nella rosa di Simone Inzaghi.