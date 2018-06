Radja Nainggolan è sempre più vicino all'Inter. Secondo le ultime notizie, relative al mercato del club nerazzurro e alla trattativa con il centrocampista belga, ci sarebbe infatti un accordo di massima tra l'entourage del giocatore e la dirigenza nerazzurra. Il club milanese avrebbe inoltre informato la Roma dell'interesse per il giocatore, la quale a sua volta potrebbe abbassare le pretese economiche per il cartellino del Ninja giallorosso.

Legato al club capitolino fino al 2021, il trentenne ex Cagliari ha dunque accettato il trasferimento a Milano dove ritroverebbe Spalletti con il quale ha condiviso gioie e dolori dell'esperienza romana del mister di Certaldo. L'accordo tra le due società dovrebbe a questo punto essere siglato sulla base di 35 milioni di euro più l'inserimento di una contropartita tecnica. Al direttore sportivo Monchi, piace ad esempio il trequartista della Primavera nerazzurra Nicolò Zaniolo: giocatore valutato intorno ai 6 milioni.

La decisione del Ninja

In attesa delle plusvalenze e della "deadline" del 30 giugno con l'Uefa, entro la quale la società di Suning sarà costretta a raggiungere il pareggio di bilancio (per questo Cancelo e Rafinha potranno essere riscattati solo dopo quella data), Piero Ausilio ha dunque mosso passi importanti nell'affare Nainggolan incontrando l'agente del belga (Alessandro Beltrami) e portandosi a casa l'ok del giocatore: pronto a firmare il suo ultimo grande contratto della carriera.

Cone riferito dalla "Gazzetta dello Sport", la Roma preferirebbe vendere il suo giocatore all'estero e monetizzare il più possibile. Radja Nainggolan pare però aver già preso la sua decisione e agli amici più cari avrebbe già confidato di essere vicino a lasciare la Capitale. Per Eusebio Di Francesco si tratterebbe di una perdita importante, per Spalletti di un rinforzo determinante anche in vista del ritorno in Champions League.