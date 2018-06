Sono finite le vacanze dei coniugi Icardi e da adesso si ritornerà a parlare di calcio giocato, di trattative di mercato, di presente e futuro del bomber e capitano nerazzurro. Basta bikini, foto osè, docce galeotte bagni di sole. Sia Maurito che la moglie-procuratrice Wanda faranno ritorno in Italia, a Milano e inizierà la lunga estate delle voci di calciomercato sul nerazzurro.

La più insistente – e alla quale la bella Wanda sembra aver strizzato spesso l'occhio con riferimenti bianconeri nelle varie foto postate sui social – è quella che vorrebbe una imminente trattativa con la Juventus per chiudere un eventuale passaggio dell'argentino ai Campioni d'Italia. Una possibilità che potrebbe diventare concreta nel momento in cui i bianconeri decidessero di pagare clausola e un ingaggio da favola.

La nuova proposta nerazzurra

Tuttavia, l'Inter non ha fretta e potrebbe contro rilanciare per il piacere di Wanda Nara che da due estati a questa parte è sempre passata alla cassa nerazzurra con ingaggi sempre in aumento. L'offerta sul banco potrebbe essere da 6 milioni di euro più bonus fino ad arrivare a 8. Inoltre, verrebbe proposto l'innalzamento o l'eliminazione della clausola da 110 milioni di euro valida per l'estero dall'uno al 15 luglio.

La controffensiva juventina

Una prospettiva che potrebbe tranquillizzare i tifosi ma che per Wanda rappresenterebbe solamente il trampolino di lancio in attesa di rialzi. Infatti, la moglie di Icardi dovrebbe comunque incontrarsi con la Juventus per ascoltare le sirene bianconere. L'ingaggio pronto a Torino sarebbe subito di 7.5 milioni di euro e per l'Inter ci sarebbe uno scambio con Higuain più un conguaglio economico importante.

La parola – e la palla – passa a Wanda Nara che tratterà la situazione nel modo più vantaggioso da un punto di vista economico. Il tempo non manca a nessuno e anche la Juventus avrebbe valide alternative su cui voltare lo sguardo, da Morata a Cavani, due nomi altrettanto caldi per l'attacco di Max Allegri.