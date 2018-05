Da una parte c'è un giocatore che potrebbe non essere riscattato, dall'altra uno che non ha ancora rinnovato e che potrebbe clamorosamente partire. Le ultime notizie relative al mercato dell'Inter, raccontano delle trattative della dirigenza nerazzurra per trattenere Joao Cancelo a Milano e per eventualmente sostituirlo con un campione dalle stesse caratteristiche. Il nome circolato nelle ultime ore negli ambienti nerazzurri è quello di Alessandro Florenzi: giocatore della Roma che Luciano Spalletti conosce molto bene.

Secondo la "Gazzetta dello Sport", proprio il tecnico di Certaldo avrebbe già chiamato il romanista per chiedergli la sua eventuale disponibilità al trasferimento, qualora non riuscisse a trovare l'accordo per il rinnovo con il club di James Pallotta. Il contratto del 27enne romano è infatti in scadenza nel 2019 e la trattativa per il prolungamento sta andando avanti da settimane senza successo.

Gli altri nomi per la fascia

Nonostante l'intesa sia ancora in alto mare (lo scoglio è soprattutto economico, con Florenzi che chiede 4 milioni di euro a stagione), difficile pensare che il giocatore di Di Francesco possa lasciare la Capitale. Così come sarà dura per Ausilio e soci riscattare Joao Cancelo: per il quale il Valencia continua a chiedere 35 milioni di euro. Ecco perché negli uffici della sede interista, la dirigenza sta lavorando anche su altri profili.

Oltre a Sime Vrsaljko, seguito dall'Inter fin da quando militava nel Sassuolo, il direttore sportivo nerazzurro avrebbe almeno altri tre nei sul taccuino. Tra quelli cerchiati in rosso ci sono il ceco Pavel Kadeřábek, simile a Cancelo come caratteristiche e valutato 15 milioni di euro dall’Hoffenheim, Nelson Semedo del Barcellona (che potrebbe arrivare a Milano grazie ad un'operazione in stile Rafinha) e il ghanese dell’Atletico Madrid Thomas Partey.