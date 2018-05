Luciano Spalletti è molto determinato e non vuole lasciare nulla al caso in vista degli ultimi 180′ di questo campionato che possono valere il ritorno in Champions League per l'Inter. Il tecnico nerazzurro ha, però, puntualizzato su come prima della super-sfida con la Lazio del 20 maggio c'è la gara con il Sassuolo, che all'andata ha battuto la Beneamata per 1-0:

Per vincere la gara di domani dobbiamo volerla giocare nel modo giusto. L'unico da valutare è Miranda, ma già non farlo giocare a Udine è stata una precauzione. Valuterò con calma, mentre per Gagliardini se ne riparla settimana prossima. Ma la squadra in settimana si è allenata nel modo giusto e avremo la consueta spinta del pubblico. Se siamo a questo punto è anche merito dei tifosi.

L'allenatore toscano ha cercato di sgomberare il campo dalle tante voci che riguardano la prossima stagione e far tornare a pensare all'obiettivo stagionale, senza pensare alle situazioni altrui:

Vero, si parla di Lazio, mercato, riscatti e altro, ma vedo la concentrazione giusta. Contro il Sassuolo giochiamo una semifinale che vogliamo vincere per giocarci poi la finale contro la Lazio. Se nei panni di Inzaghi farei giocare De Vrij? Devo pensare in casa mia, non sono un supereroe che si mette nei panni degli altri.

Spalletti: Giudizio stagione? Lo lascio a voi

Spalletti non vuole darsi un voto per la prima stagione in nerazzurro ma fa i conti sulle differenze con la classifica dello scorso anno alla giornata 36 e fa i complimenti a tutti per come hanno affrontato l'annata:

Lascio a voi il giudizio, posso solo dire che rispetto alla penultima giornata della scorsa stagione siamo a -4 dalla Roma, ed erano -16, a -2 dalla Lazio, ed era -9, e così via anche su Milan e Atalanta. Poi giudicate voi se siamo migliorati voi o sono peggiorate le altre…. Noi siamo una squadra forte, abbiamo attraversato un momento difficile ma ne siamo venuti fuori. Non credo che abbiamo svoltato solo con Cancelo e Rafinha, in rosa ci sono tante risorse.

Spalletti: Voglio vincere 1-0

In merito alla gara di domani sera contro il Sassuolo, Spalletti parla del risultato da raggiungere senza troppi giri di parole e sul fatto che non c'è bisogno delle goleada di cui si è parlato tanto nelle ultime ore:

A me interessa solo vincerla la gara, chi pensa alle goleade non ha mai giocato a calcio, anche perché così manca rispetto verso l'avversario. Io voglio vincere 1-0! E un certo voto alla nostra stagione posso già darlo, una sufficienza piena anche se è evidente dove poi dovremo mettere mano e sarà importante farlo in modo chiaro, evitando gli errori dell'estate passata. Ma io resto soddisfatto perché a inizio stagione credevo ci fossero tre squadre che sarebbero state molto lontane da noi. Ad agosto avrei firmato per ritrovarmi a 180′ dalla fine con il destino nelle nostre mani.

Spalletti: Giocano i migliori, dobbiamo vincere

Sulla formazione c'è il dubbio Vecino-Borja Valero a fianco di Brozovic in mediana ("Hanno caratteristiche diverse, con Borja vai bene quando la partita la fai tu, Vecino ci dà un po' di tutto. Ma la Chievo rimane la conquista del pallone") e sui cinque diffidati chiosa in maniera secca: "Dobbiamo vincere, quindi giocano i migliori". Infine un discorso molto chiaro sulla leadership e su chi si è imposto grazie al lavoro: