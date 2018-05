Inter–Juve non finisce mai. Nemmeno a distanza di una settimana le polemiche sull'arbitraggio di Orsato sembrano placarsi: dopo le dichiarazioni del direttore generale Alessandro Antonello in settimana oggi ha parlato Piero Ausilio. Il direttore sportivo dell’Inter ai microfoni di Premium Sport prima della gara contro l'Udinese ha voluto sottolineare la grande prova dei ragazzi di Luciano Spalletti contro la Juventus e ribadire che la società nerazzurra ha già comunicato in settimana la sua posizione in merito alle scelte arbitrali della gara di San Siro:

Dobbiamo dimenticare in fretta quello che è stato, abbiamo detto quello che c’era da dire. Non dimentichiamo la grande prestazione dei ragazzi, ripartiamo da questo. Bisogna fare il massimo possibile e purtroppo anche sperare che succeda qualcosa su altri campi. Al di là dei punti e dei risultati, visto che vogliamo provare fino alla fine ad entrare in Champions, rimane il lavoro di Spalletti, del suo staff e dei calciatori. Di Inter-Juventus hanno parlato l’amministratore delegato dell’Inter e il presidente storico Moratti. Sono all’Inter da tanti anni, quello che ho visto in questi anni posso soltanto ricordarlo, mi occupo di cose tecniche e mi interessano presente e futuro. Quello che c’era da dire su questa partita lo abbiamo già detto con decisione e con il nostro stile, in un certo modo. Orsato, che è tra i migliori, ha sbagliato una partita e va detto ed ammesso: pensiamo che abbia sbagliato in modo importante una partita.

Ausilio: Icardi? Lacrime di dispiacere e tristezza

Infine il dirigente dell'Inter ha parlato della situazione di Mauro Icardi che è uscito dal campo in lacrime dopo la sfida con la Juventus e molti hanno interpretato quella commozione come un segnale per un possibile addio a fine anno: "Icardi? Le sue lacrime indicavano dispiacere e tristezza per un risultato che era alla nostra portata ed è venuto meno negli ultimi minuti”.